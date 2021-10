El Señor de los Anillos: fanático corre 10 km vestido como orco en un evento para la caridad

Las redes sociales no sólo sirven para entretener a las personas y para que los creadores de contenido ganen dinero, en ocasiones pueden tener mejores intenciones, como donar las ganancias de una transmisión a la caridad, y de acuerdo con Dexerto, eso es lo que hizo el streamer OrcRun hace poco, luego de un maratón de 10 km. La particularidad de este streamer es que corre vestido como un uruk-hai, los fornidos orcos mejorados que aparecen en la trilogía de El Señor de los Anillos.

También te puede interesar: El Señor de los Anillos: fan viaja casi 200 kilómetros vestido como hobbit para tirar un anillo en el volcán Vesubio

OrcRun transmitió a través de Twitch mientras corría 10 km con la armadura, y al mismo tiempo que sus seguidores se divertían, donaban dinero que más tarde sería dado a una causa benéfica. La transmisión tuvo lugar el 19 de septiembre y, según Esporters, el evento es un maratón llamado Calgary, donde participaron más de 4,200 corredores.

Después de casi 54 minutos, OrcRun completó los 10 km del maratón y superó la meta que se había puesto de recaudación, aunque dijo que desde el kilómetro 3 sentía que ya no resistía su brazo. Al final, agradeció por los CAD $1500 que recibió, los cuales serían donados a The Alex, organización que brinda atención médica a las personas más pobres.

Si OrcRun acabó molido después de 10 km, difícilmente hubiera servido como uno de los uruk-hais de Isengard, pues estos corrieron una distancia mucho mayor cuando viajaron para atacar a los héroes en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%, y cuando iban de regreso a Isengard en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96%. Ni hablar de los 10 mil uruk-hais que marcharon cargando lanzas, espadas, escaleras de asedio y bombas, para sitiar el Abismo de Helm, en Rohan.

Twitch streamer @orcrun ​runs 10k race for charity in full set of Lord of the Rings armo pic.twitter.com/wxgA0fU0ZC — Dexerto (@Dexerto) September 20, 2021

También lee: Howard Shore está en conversaciones para componer la música de la serie de El Señor de los Anillos

En su canal de Twitch podemos ver al streamer correr por carretera, por caminos en el bosque, y siempre llevando su armadura de Uruk-hai. Se trata de una persona que disfruta de la vida sana y del ejercicio, pero que también es fanático empedernido de El Señor de los Anillos. Sin embargo, no es ni de lejos el más loco de los fans; hace no mucho compartimos la noticia de Fernando Franco de Oliveira, un brasileño que se tatuó la cara y se ha realizado operaciones para tener la apariencia de un orco. En la mayoría de los casos, los fanáticos quieren imitar a los elfos o los hobbits, pero hay unas excepciones que prefieren alinearse con las fuerzas de Mordor.

El Señor de los Anillos, desde su publicación en 1954, ha inspirado a las personas de diversas maneras, se dice que en la década de 1960, con el auge de los movimientos sociales, el libro de J.R.R. Tolkien se convirtió en un símbolo de protesta debido a su trama anti-bélica, su ecologismo y su postura crítica hacia la sociedad industrial, temas que resonaban entre los hippies y los jóvenes que buscaban cambios profundos en el sistema.

Con la llegada de las películas de Peter Jackson, El Señor de los Anillos y las otras obras literarias de Tolkien atrajeron la atención de una nueva generación, y aunque no cuentan con fandoms tan masivos como Star Wars o Harry Potter, la trilogía de El Señor de los Anillos es reconocida como una de las mejores sagas cinematográficas de todos los tiempos, con la que tal vez sólo rivaliza El Padrino.

Después de la trilogía, Jackson regresó a dirigir una nueva trilogía, El Hobbit, pero no fue muy bien recibida por la crítica y los fans de El Señor de los Anillos. Actualmente Amazon Studios trabaja en una serie inspirada en el pasado remoto de la Tierra Media, y aunque no se le ha dado título oficial, se refieren a esta producción como El Señor de los Anillos. Por otro lado, New Line Cinema está desarrollando un largometraje animado que lleva como título The War of the Rohirrim.

No te vayas sin leer: TikTokera se vuelve famosa por evidenciar el homoerotismo entre Frodo y Sam en El Señor de los Anillos