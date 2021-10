Scarlett Johansson y Disney llegan a un acuerdo sobre Black Widow y se reconcilian

Han pasado algunos meses desde que Scarlett Johansson demandó a The Walt Disney Company por no haber respetado el contrato de Black Widow - 87%. La empresa del ratón estrenó la película en cines y Disney Plus, esto último sin incluirlo en el trato con la actriz. The Hollywood Reporter informa que ambas partes han llegado a un acuerdo, solucionando las diferencias y anunciando un futuro brillante en el que Johansson seguirá colaborando con Marvel.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Black Widow - 87% no fue el exitoso lanzamiento que todos esperaban, reunió US $378 millones en la taquilla global y tal vez ni siquiera recuperó su inversión. El mismo día de su estreno en cines, la película apareció en Disney Plus, sin embargo, la empresa no compartió los números con el público, y mucho menos acordó ceder alguna parte de las ganancias con su protagonista; fue algo que no se discutió en el contrato de Johansson debido a que Black Widow se planeó como un estreno exclusivo de cines cuando ella firmó los papeles. A pesar de lo anterior, Scarlett declara para THR que se alegra de la nueva resolución:

Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo. Espero continuar nuestra colaboración en los próximos años.

También te puede interesar: What If…?: Black Widow no se parece a Scarlett Johansson por cuestiones legales



Ni Disney ni Johansson han hablado sobre el trasfondo del acuerdo, y probablemente nunca se sepa, pero al menos queda la certeza de que ambos terminaron en buenos términos y ella seguirá uniendo esfuerzos con el estudio. Alan Bergman, presidente de contenido de Disney Studios, también emitió algunas declaraciones:

Estoy muy contento de que hayamos podido llegar a un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson con respecto a Black Widow. Agradecemos sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel y esperamos trabajar juntos en varios proyectos futuros, incluida la Torre del Terror de Disney.





Por su participación en Black Widow, Scarlett Johansson obtuvo US $20 millones. La película recibió reseñas positivas en plataformas especializadas, pero no se ganó del todo el cariño del público. El guión fue criticado por el trato que se le dio a Taskmaster, además de la ya extendida condena respecto a que la cinta llegó demasiado tarde al MCU. Viuda Negra nos permitió conocer la historia de Natasha en profundidad, pero tal vez debió haberse lanzado hace diez años, cuando los Vengadores todavía estaban en formación y varios de ellos recibieron sus propias aventuras de origen.

No te vayas sin leer: What If…? Fans están impactados por el capítulo de Ultron, dicen que es el mejor hasta la fecha

La experiencia con Scarlett Johansson seguramente le dará herramientas a The Walt Disney Company para tener mayor cuidado con los tratos del futuro. Los actores de Marvel Studios son una de las minas de oro de la empresa y deben mantener buenas relaciones con todos y cada uno de ellos. Ahora que Disney Plus es una fuente de ingreso mayor, los contratos de todo mundo incluirán nuevas especificaciones sobre las exhibiciones y ganancias.



La siguiente película de Marvel Studios es Eternals, una aventura de superhéroes que incluirá a un grupo de personajes completamente nuevo. Se trata del elenco más diverso que alguna vez ha tenido un producto de la empresa y las proyecciones estiman un éxito notable en la taquilla global. A Marvel le espera un camino brillante ahora que ha dado rienda suelta al multiverso, ¿sabrán desarrollar una mejor historia que la anterior o nos ofrecerán más del mismo estilo?



Eternals se estrena en cines el 5 de noviembre, posteriormente llegará Spider-Man: Lejos de Casa - 82% el 17 de diciembre para cerrar con broche de oro este 2021, un año relativamente superior para el cine de superhéroes.