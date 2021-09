Sam Raimi se sentía incapaz de filmar una película de superhéroes tras El Hombre Araña 3

Aunque la carrera de Sam Raimi siempre ha estado unida al género de terror, el director también es responsable de dar nueva vida al mundo de los superhéroes gracias a su adaptación de Spider-Man. En 2002 se estrenó con éxito El Hombre Araña - 89%, protagonizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco y Willem Dafoe. Además de los millones en taquilla, la cinta funcionó entre los seguidores del héroe, pues el estilo del creador simulaba muy bien el de las viñetas. En ese momento, los títulos de superhéroes todavía eran un riesgo, pero con esta primera entrega se demostró que los fanáticos estaban listos para entrar a una nueva etapa.

A pesar de que en los últimos años hemos tenido varias versiones de Spider-Man, El Hombre Araña 2 - 93% se mantiene como una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia. La razón es la forma en que se abordó al villano interpretado por Alfred Molina, y que se alejaba totalmente de las convenciones clásicas del enemigo superficial y absoluto. Doctor Octopus era vulnerable, inteligente y ambicioso, pero también llevaba al límite la idea de que los sacrificios son necesarios para lograr un objetivo. Después de esta historia tan bien escrita, se esperaba que El Hombre Araña 3 - 63% fuera todavía mejor.

Por desgracia, la tercera entrega resultó un fracaso con la crítica y entre el público. La cinta se sentía extrañamente vacía (incluso cuando estaba saturada de villanos), sin rumbo y muy forzada, y aunque se esperaba una cuarta parte los planes se vinieron abajo rápidamente. Después de dedicar años al desarrollo de esta franquicia, Sam Raimi siguió su camino con películas como Arrástrame al Infierno - 92% y Oz, el Poderoso - 59%, sin ningún interés por volver al mundo de los superhéroes.

Cuando se dio a conocer la noticia de que Raimi sería el encargado de dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el público quedó fascinado por la expectativa de ver en pantalla una mezcla perfecta del género de superhéroes con el de horror. Desde entonces, además de las ansias por ver un tráiler, los fanáticos se preguntan si el creador decidió darse esta nueva oportunidad para expiar lo sucedido con El Hombre Araña 3.

Lo cierto es que para el director no fue nada fácil tomar la decisión de encargarse de la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, pues de alguna manera se sentía traumatizado y marcado por las terribles críticas que recibió en 2007. Durante una entrevista con Collider para promocionar Cuentos al caer la noche - 88%, proyecto que produjo para Netflix, el director explicó sus temores:

No sabía que podía enfrentarlo de nuevo porque fue horrible, habiendo sido el director de El Hombre Araña 3. El internet se estaba acelerando y las personas odiaron la película y se aseguraron de que yo me enterara de eso. Así que fue difícil retomar. Pero luego me enteré de que había una puerta abierta para Doctor Strange 2. Mi agente me llamó y me dijo: “Están buscando un director para Marvel para esta película y tu nombre salió. ¿Estás interesado?”

Raimi sentía muchos nervios, pero también tenía un gran aprecio por el personaje de Doctor Strange y eso le ayudó a decidir:

Yo pensé: “Me pregunto si todavía podré hacerlo.” Son realmente demandantes esas películas. Y me dije: “Bueno, ésa es razón suficiente.” Siempre me gustó el personaje de Doctor Strange. No era mi favorito absoluto, pero sí estaba ahí entre mis preferidos. Amé la primera película, y pienso que Scott Derrickson hizo un trabajo maravilloso. Así que dije que sí. Dejaron al personaje en un gran lugar. No creí que alguna vez haría otra película de superhéroes. Simplemente pasó.

Raimi tomó el lugar de Scott Derrickson después de que el director se retirara del proyecto porque su visión no empataba con los planes de Marvel.

Pero el legado de Raimi no se limita a lo que logrará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que ya es uno de los títulos más esperados y ambiciosos de la Fase 4 del UCM. Desde hace tiempo se confirmó que Alfred Molina tendría una aparición en Spider-Man: Sin Camino A Casa y el tráiler lo mostró de la mejor manera. Además, también se puede escuchar la famosa risa de Green Goblin, lo que ha puesto a muchos a especular sobre una posible aparición de Willem Dafoe. Estos elementos son sólo una pequeña parte de la visión de Sam Raimi, pero se agradece que se encuentre la forma de presentarla a un nuevo público.

