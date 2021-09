Henry Cavill está dispuesto a interpretar a un villano de James Bond

James Bond se mantiene como uno de los personajes más queridos en la historia del cine. Hemos visto a varios actores tomar el puesto y algunos sobresalen más que otros. Con Sin tiempo para morir - 81%, Daniel Craig dice adiós a la franquicia que revitalizó al héroe en 2006. En su momento, el actor no fue muy bien recibido por los fans, pero película tras película quedó claro que esta nueva visión funcionaba muy bien y él era perfecto para el papel. Según las primeras críticas, esta despedida es una de las mejores entregas del agente y también alimenta la emoción por ver más del agente 007.

Sin tiempo para morir se retrasó de manera significativa debido a la pandemia mundial, pero desde que se anunció que serviría para retirar a Craig el público comenzó a buscar otros actores para dar vida al espía. Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill y Tom Hiddleston son sólo algunos de los nombres que constantemente están en votaciones de fans. De todos, Henry Cavill es el favorito. De alguna manera, Daniel Craig rompió el molde de cómo debía ser y verse Bond, así que muchos piensan que es momento de volver a la figura más clásica y Cavill funcionaría perfecto para eso.

En varias ocasiones se le ha preguntado al protagonista de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% si está interesado en el papel, y sí lo está. De hecho, cuando sólo tenía 22 años el actor hizo casting para 007: Casino Royale - 95%, pero le dijeron que era muy joven y que su físico no estaba en óptimas condiciones. Después de tantos años, ya más maduro como actor y conocido por su musculatura, bien podría ser la perfecta oportunidad para intentarlo de nuevo.

Además de Superman, Henry Cavill ha probado ser un buen héroe en pantalla. En El Agente de C.I.P.O.L. - 67%, Enola Holmes - 95% y hasta en The Witcher - 67% demostró que sabe equilibrar muy bien el desarrollo de un personaje más complejo que el superhéroe de DC con la necesidad de escenas de acción. Estos ejemplos se usan mucho para resaltar lo bien que luciría el actor como Bond. Sin embargo, en Misión: Imposible - Repercusión - 98%, el intérprete dio vida a uno de los mejores villanos en una de las mejores entregas de esta franquicia, y tal vez es así como debería unirse al universo creado por Ian Fleming .

The Movie Dweeb publicó un video donde se entrevista a Henry Cavill sobre Bond y el actor revela que no tendría problema con dar vida al villano en vez de al protagonista. El entrevistador primero le pregunta si querría ser el 007 a lo que Cavill simplemente sonríe, pero luego le dice si consideraría pasar de Sherlock Holmes a ser un villano de Bond y aquí el actor contestó:

