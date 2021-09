Los fans vuelven a pedir que Henry Cavill se convierta en el nuevo James Bond

Daniel Craig se despide de James Bond con Sin tiempo para morir - 81%, que está recibiendo una buena respuesta de la crítica especializada. La última película del agente 007, dirigida por Cary Fukunaga, se retrasó bastante debido a la pandemia mundial, pero ahora que por fin llega a cines los fans podrán disfrutar de un gran final y comenzar a especular seriamente sobre el siguiente Bond. Desde hace años se ha hablado mucho sobre qué actor sería perfecto para dar vida al personaje creado por Ian Fleming . Hay que recordar que en su momento, Craig no fue bien recibido por los seguidores, pero ahora muchos lo consideran el mejor intérprete del espía.

El contexto actual ha hecho que la plática sobre el siguiente Bond se extienda bastante. Cuando se dio a conocer que Lashana Lynch sería la nueva agente ahora que Bond está retirado, la actriz recibió mensajes de odio constantes. Esto puso sobre la mesa la posibilidad de que sea una actriz quien lleve al personaje a nuevos rumbos. Muchos han apoyado esta decisión y hasta la consideran necesaria para “corregir” todos los años de misoginia que representó el protagonista. Sin embargo, buena parte del público no cree que sea apropiado. Incluso algunas actrices como Rachel Weisz han dicho que es innecesario el cambio de género, pues las mujeres deberían tener papeles así de importantes creados para ellas y no tomar uno que ya existe.

Hace unos días, Barbara Broccoli, productora de la franquicia de James Bond, aclaró a PA News Agency (vía Daily Mail) que el agente siempre será un hombre y que no tiene intención alguna en cambiar este aspecto. De igual forma, comentó que la búsqueda por el siguiente actor comenzará el próximo año, pues por ahora quieren enfocarse y disfrutar de la despedida de Daniel Craig. Dicho esto, los fans comenzaron a nombrar a ciertos actores que desde hace años son los favoritos para el papel: Idris Elba, Tom Hardy y Henry Cavill.

De entre todos, parece que Henry Cavill es el favorito. Su nombre comenzó a inundar las redes sociales, con fans que recuerdan su trabajo como Superman en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y El Hombre de Acero - 55%, así como su acercamiento a otra franquicia de espías con Misión: Imposible - Repercusión - 98%. Por supuesto, el papel que parece ofrecer una mejor vista de cómo sería el actor dando vida a Bond es el de Napoleon Solo en El Agente de C.I.P.O.L. - 67%, dirigida por Guy Ritchie y donde compartió créditos con Armie Hammer y Alicia Vikander.

No hace mucho, el propio Cavill reveló que hizo casting para el papel de Bond en 007: Casino Royale - 95%, pero en ese entonces su físico no estaba a la altura de lo que buscaban. Esto sucedió en 2006, muchos años antes de que el actor se pusiera en forma para dar vida a Superman. Ahora, el también protagonista de The Witcher - 67%, está en excelente forma y tiene la edad que Craig tenía cuando obtuvo el papel. Además, Cavill es bastante popular y ya ha demostrado que puede cargar sin problemas con un papel principal. Los fans insistirán hasta el cansancio:

Solo digo que Henry Cavill ahora tiene la misma edad que Daniel Craig tenía cuando fue elegido para Casino Royale.

I’m just saying, Henry Cavill is now just as old as Daniel Craig was when he was cast in Casino Royale. pic.twitter.com/w1cBEILysv — Hector Navarro (@imhectornavarro) September 27, 2021

Realmente depende de qué tanto quieran agitar la fórmula en esta ocasión, pero si aspiran a un “Bond tradicional”, Henry Cavill estuvo muy cerca de ganarle a Daniel Craig la última vez y perdió por tener sólo 22 años en ese entonces. Ahora tiene 38 años…

It really depends on how much they want to shake up the formula this time out but if they're aiming for a "standard Bond", Henry Cavill came *very* close to beating Daniel Craig last time and lost out due to only being 22 at the time. He's 38 now... https://t.co/wcY7gr0uNf — VA (@ViewerAnon) September 27, 2021

El nuevo Bond debería ser Henry Cavill. Carig le ganó por poco para Casino Royale y ésa fue la decisión correcta en ese momento, pero ahora Cavill es perfecto para el papel.

Craig narrowly beat him out for #CasinoRoyale and that was the right choice at the time, but now Cavill is perfect for the role. https://t.co/ShmCqbSSF1 — Grace Randolph (@GraceRandolph) September 27, 2021

Imaginen a Henry Cavill diciendo “Bond, James Bond.”

Bond, James Bond!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/U7GX7OQu7Y — Not a DC Fan till Mid 2022 (@MishterPat) September 27, 2021

Henry Cavill convirtiéndose en el nuevo James Bond podría ser demasiado sexy para este mundo

Henry Cavill becoming the next James Bond might be too sexy for this world to handle. pic.twitter.com/2hemaJ4ito — Jack Fisher (@MarvelMaster616) September 27, 2021

Henry Cavill debería ser el nuevo James Bond

Henry Cavill should be the next James Bond pic.twitter.com/n5L3zv5XJW — Snehil Kumar (@Snehil49) September 27, 2021

¡Voten por Henry Cavill como el nuevo James Bond!

Vote Henry Cavill as the next James Bond! https://t.co/XePXlbRHQB — Ralphisto (@RalphBohner666) September 27, 2021

Además de ser considerado uno de los actores más atractivos de Hollywood, Henry Cavill también está tratando de demostrar que es mucho más que su físico. Aunque en su carrera tiene muchas cintas de acción, poco a poco ha tratado de acercarse a otros géneros con títulos como En el Juego del Asesino - 20% y Castillo de Arena - 47%. En unos meses, cuando la búsqueda del nuevo Bond inicie, su nombre seguramente volverá a presentarse en redes sociales, y tal vez la petición del público sea escuchada.

