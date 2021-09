Venom: Let There Be Carnage | Filtran escena post-créditos con un SPOILER espectacular

Una vez más, advertimos la presencia de spoilers masivos de Venom: Let There Be Carnage a continuación.

Las últimas horas se tornan emocionantes para quienes están esperando el lanzamiento de Venom: Carnage Liberado - 40%. A pesar de las recomendaciones de Tom Hardy, un espectador de las exhibiciones prematuras ha grabado la escena post-créditos completa y el material ha llegado hasta las redes sociales para enloquecer a los internautas. Luego de algunos años especulando y teorizando, lo que buena parte del fandom deseaba se ha convertido en realidad. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Tom Hardy lo dijo claramente en el Fan’s Fest hace algunos días: “Lo que veas ahí, cuando te vayas de ahí, déjalo que se quede ahí. ¿Me prometen que todo lo que vean al final de esta película, durante los créditos, dejarán que se quede ahí y no lo tuitearán?” Pero alguien no escuchó las indicaciones y ahora el mundo conocerá el gran secreto de Venom: Let There Be Carnage mucho antes del estreno. Puedes ver el material a continuación:

Aquí lo importante de la escena post-creditos de #Venom2 es ¿ese actor no es el de Televisa, David Zepeda? #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/8WLSB5HdbO — Diego (@DiegoiReyes) September 29, 2021

A pesar de la mala calidad, en la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage observamos a Eddie Brock recostado en su cama, descansando, la habitación comienza a retumbar y en el fondo se observa un brillo amarillo, el sonido y el color son muy parecidos a los emanados por Doctor Strange en el tráiler de Spider-Man: Sin Camino a Casa al momento de lanzar el hechizo solicitado por Peter Parker. Tras el incidente, Eddie y Venom se levantan y frente a ellos, en el televisor, The Daily Bugle está transmitiendo una noticia sobre Spider-Man y en ella podemos a ver a Tom Holland con su traje.

Aunque por mucho tiempo se supuso que Eddie Brock pertenecía al MCU, la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage nos hace pensar que el universo de Venom es en realidad una de las muchas variantes creadas en el colapso de Loki - 96%. Con su hechizo, Doctor Strange habría liberado y atraído a personajes de otros universos, entre ellos a Venom y a Eddie, pero también a los villanos que ya aparecieron en el primer avance de Sin Camino a Casa.

Sin lugar a dudas, las cosas se pondrán muy interesantes para los personajes de Marvel en la pantalla grande. La escena post-créditos de Venom 2 es la confirmación que todos los fans querían, una unión entre los esfuerzos de Marvel Studios y Sony; lo anterior quiere decir que Morbius también está ligado al MCU y que los alcances serán importantes. Aunque en las últimas horas se hizo presente la escena post-créditos, la confirmación oficial sobre la integración de los personajes de Sony al MCU será hasta el lanzamiento de Venom 2 en una semana.

Las primeras reacciones a Venom 2 son especialmente positivas, muy entusiastas de la historia y el humor manejado por el guión. A diferencia de la entrega de 2018, Let There Be Carnage evita errores comunes y logra obtener la aprobación de los espectadores tempranos y un vistazo a la nueva realidad de la franquicia. ¿Veremos a Tom Holland y a Tom Hardy luchar juntos o muy separados? Los fans que vieron la escena ya están deseando colocarlos en el mismo bando de acción, sólo el tiempo nos dará la respuesta y el contenido. Puedes leer la sinopsis a continuación: “Eddie Brock regresa a la pantalla grande como el protector letal de Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel.”

Venom: Let The Be Carnage se estrena este 6 de octubre.

