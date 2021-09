Tobey Maguire estará en Spider-Man: No Way Home, asegura actor de Babylon

Faltan menos de tres meses para el estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa en cines y todavía no se han confirmado los rumores sobre las presuntas apariciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Pero los fans no pierden la esperanza y muchos de ellos están haciendo todo en sus manos para obtener información. A través de redes sociales, un internauta logró extraer información de un colega de Maguire en Babylon, su próxima cinta. La respuesta está llenando de esperanza a los fans del MCU.

El primer tráiler de Spider-Man: Sin Camino a Casa fue liberado por Sony hace algunas semanas y rápidamente se convirtió en el más visto durante sus primeras 24 horas. A pesar de las expectativas, no tuvimos ni una sola imagen de Andrew Garfield y Tobey Maguire, hecho que desanimó un poco a los fans pero no restó ilusiones. Los seguidores del MCU están plenamente convencidos de que el Spider-Verse llegará y están muy atentos a toda la información que surja en la web; un tuit muy interesante ha ganado notoriedad. Yakov Kolontarov, compañero de reparto de Maguire en Babylon, habló un poco más de lo necesario.

So I asked an actor who has a role in the upcoming Babylon movie, in which Tobey Maguire is a producer and will also be playing an unknown character, if he asked Tobey Maguire about his involvement in #SpiderManNoWayHome. The actor said this: pic.twitter.com/DWlUhH6j8O