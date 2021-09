Venom 3: Andy Serkis tiene ideas para la película, pero no le interesa usar a Spider-Man

¿Una tercera parte de Venom - 35%? El director Andy Serkis está dispuesto. ¿Una que finalmente lo vea pelear contra Spider-Man? No, no lo creo. Pese a que el realizador, y aclamado actor, tiene en la mira muchos otros proyectos, sí estaría contento de regresar a trabajar con Tom Hardy en una tercera parte de la historia del parásito alienígena y sus actividades anti heroicas más allá de lo que veamos en Venom: Carnage Liberado.

En entrevista con ScreenRant, el director Andy Serkis revela que estaría feliz de regresar a la saga luego de Venom: Let There Be Carnage. Explicó que ya ha pensado en algunas ideas para una posible tercera parte junto a Tom Hardy. No obstante, a diferencia de lo que varios fans están desesperados por ver, esto no sería para verlo junto a Spider-Man, pues cree que hay personajes más interesantes:

Por supuesto (que regresaría). Simplemente ha sido uno de esos divertidos trabajos en los que, como dije, trabajé con talento increíbles, con ideas increíbles. Sé que todo el mundo está desesperado por ver a Venom conocer a Spider-Man, eso lo sé. Pero creo que hay millaje por quemar en otros de los supervillanos que viven en Ravencroft. Hay un terreno muy fértil por explotar ahí. Esa sería la caja de arena en la que estoy interesado por jugar.

Ok, pero ya nos han mentido en el pasado. Como seguro recuerdan, la última vez que Sony y Disney negociaron al personaje de Spider-Man, llegaron a un acuerdo para verlo cruzar entre ambas sagas. En su momento, no se dijo mucho más sobre el tema, porque Marvel estaba apenas desarrollando las sorpresas más grandes de su Fase 4. Pero algunos de ellos ya han sido revelados.

Hablamos, obviamente, de la introducción del multiverso en las películas, mismo que podría dar paso al cruce de varios personajes, de distintas versiones de ellos, en los siguientes filmes. Uno de ellos podría ser Spidey, la versión de Holland, en la saga de Venom. El tráiler de Spider-Man: Sin Camino A Casa reveló que un hechizo mal realizado podría haber provocado un choque entre todos estos mundo y quizá el protagonista acabe en uno que no conoce y así llegue a conocer al personaje de Hardy.

Por su parte, la saga de Sony apenas está despegando, con Venom: Carnage Liberado, verán apenas su segunda película mientras que tendremos que esperar, luego de un retraso de casi dos años, para ver Morbius, con Jared Leto como el vampiro. Aunque se sabe que tienen muchos otros proyectos en desarrollo, tanto en live action como en animación con la secuela de Un nuevo universo.

Venom: Let There Be Carnage ha recibido una buena respuesta de la crítica, por lo menos hasta ahora y respecto al pequeño número de personas que ya la han visto. Se sabe que habrá una escena post-créditos emocionante, pero los detalles de ella siguen bajo llave. El filme llegará a cartelera el próximo viernes, así que no tendremos que esperar mucho más para saber si Serkis hizo algo interesante con esta historia y si queremos ver una tercera parte.

