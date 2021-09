El libro de Boba Fett ya tiene fecha de estreno

Boba Fett aparece apenas unos minutos en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%. Es uno de los cazarrecompensas que Darth Vader contrata para capturar a Luke y compañía. No obstante, eso fue todo lo que se necesitó para que el personaje causara furor. Han pasado casi 41 años desde que se estrenó esa película y finalmente veremos continuar la historia de este personaje con El libro de Boba Fett, su serie.

A través de Twitter, Disney Plus reveló que El libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett) tendrá su estreno el próximo 29 de diciembre. El show es el segundo de la saga de Star Wars en live-action que llegará a la plataforma. Como recordarán, el personaje regresó en la segunda temporada de The Mandalorian - 91% y todo indica que descubriremos qué fue de él luego de la pelea en la que lo dimos por muerto en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%.

El show es producido también por Jon Favreau y Dave Filoni, el par de creativos que se han vuelto los pilares de la saga de Star Wars que lograron revivir la emoción por la franquicia. Se tienen muy pocos detalles de la trama de este show, pero es un hecho que Temuera Morrison continuará interpretando al mercenario. Con este anuncio, es probable que en las siguientes semanas veamos el primer tráiler.

Obviamente, los fans de la saga saben que el pasado de Boba es más o menos explorado en la trilogía de precuelas. En Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66%, se revela que es el hijo, y clon, de Jango Fett, otro mercenario que es contratado para asesinar a Padmé. Es el modelo de los clones con los que los Sith planean conformar un ejército que les permita apoderarse de la galaxia. No obstante, el personaje es asesinado por Mace Windu al final de ese filme y su hijo toma posesión de su armadura.

En The Mandalorian - 90%, el personaje regresa para ayudar a Djin a poner a salvo a Grogu a cambio de que él le devuelva su armadura. El episodio en el que pelea contra las fuerzas del imperio que están detrás del niño fue dirigido por Robert Rodriguez y fue uno de los favoritos de los fans. Luego, lo vemos en la escena postcréditos del final de la segunda temporada en donde se revela que ha regresado a Tatooine para apoderarse del imperio que perteneció a Jabba.

Los seguidores de Star Wars han visto nuevas entregas del universo desde principios de año con la serie animada Star Wars: The Bad Batch - 95%. Apenas la semana pasada, se lanzó también Star Wars: Visions - 100%, la serie de anime que no forma parte del canon, pero que fascinó a muchos de ellos. El cierre espectacular del año llegará con este nuevo show centrado en uno de los personajes más populares de la saga.

Esto no será todo, por supuesto. Igualmente, se ha confirmado que las series de Obi-Wan y Andor Cassian ya terminaron sus rodajes, lo que quiere decir que en 2022 veremos todavía más de la galaxia lejana. Hasta entonces, habrá que esperar a ver qué sorpresas nos depara El libro de Boba Fett cuando finalmente llegue, un episodio a la semana, a partir del 29 de diciembre.

