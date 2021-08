J.K. Simmons habría alentado a Henry Cavill a volver como Superman en Batgirl

A estas alturas de la industria, el Universo Extendido de DC se ha tornado bastante confuso para muchos espectadores, ocasionando todo tipo de creencias o ideas erróneas que demuestran una y otra vez el escaso compromiso de Warner al momento de desarrollar una saga bien estructurada. Por otro lado, no son pocos los fans que quieren ver a Henry Cavill volver como Superman, uno de los superhéroes más queridos de todos. Nueva información revela que J.K. Simmons habría persuadido al actor para regresar a su icónico papel como el Hombre de Acero.

Henry Cavill se inició como Superman en 2013 gracias a Zack Snyder. Aunque El Hombre de Acero - 55% no fue bien recibida en su momento, los años la han tratado mucho mejor y ahora Cavill es solicitado una y otra vez en el papel, ya sea con una secuela en solitario o un nuevo proyecto que incluya su presencia. En redes sociales hemos observado una y otra vez todo tipo de movimientos que buscan traer de regreso a Henry, sin embargo, Warner Bros. no parece estar bien conectado con la idea.

Hace algunos días se confirmó que Leslie Grace será Batgirl en una nueva película de DC Films para HBO Max que ya se encuentra en desarrollo. We Got This Covered informó recientemente que J.K. Simmons podría regresar para tomar el papel del comisionado Gordon, y ahora reporta que el propio actor estaría alentando a Henry a volver como Superman en la misma cinta. ¿Será posible ver a Cavill en el traje del famoso héroe una vez más? Una buena parte del fandom del DCEU no ha perdido la esperanza, aunque Warner Bros. no quiera dar pistas sobre el tema.

Tras su aparición en El Hombre de Acero, Henry Cavill volvió a repetir el papel en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%, películas que fueron condenadas por las audiencias debido a múltiples razones. A pesar de todo, muchos siguen apoyando al actor como Superman pero las cosas son completamente impredecibles. Por su parte, Henry ama ser Superman (no por nada le puso Kal a su perro) y muy en el fondo quiere volver, pero tal vez desea que las cosas fueran diferentes y más amables con el estudio encargado de las producciones. Solo el tiempo nos dirá lo que le depara.

El siguiente gran proyecto de Henry Cavill es la segunda temporada de The Witcher - 67%. Las siguientes aventuras del brujo interpretado por Henry Cavill se han convertido en una de las cosas más esperadas de 2021. Esta serie llegó a Netflix a finales de 2019 y rápidamente se hizo de una sólida base de fans gracias a la famosa saga de libros y a los ambiciosos videojuegos desarrollados por CD Projekt Red, incluso el propio Cavill conoció al brujo a través de The Witcher 3: Wild Hunt y fue gracias a esta adaptación interactiva que le pidió a la showrunner el papel principal en la aventura para la pantalla chica.

Mientras que la primera temporada adapta los libros El Último Deseo y La Espada del Destino, tal parece que la segunda temporada abordará los hechos de La Sangre de los Elfos. Geralt creyó que Yennefer había muerto en la batalla final de la primera temporada, por supuesto que eso no ocurrió de tal forma y los veremos reunirse muy pronto

La segunda temporada de The Witcher ya tiene varios tráilers revelados y su estreno se encuentra programado para el 17 de diciembre. ¿Podrá superar a su predecesora? La primera temporada no fue precisamente lo mejor que ha hecho Netflix.

