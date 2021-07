Emma Stone podría también demandar a Disney por el lanzamiento en streaming de Cruella

Olvídense del abrigo de dálmata, Emma Stone podría querer uno hecho con piel de ratón. Una columna asegura que la actriz ganadora del Óscar podría tomar medidas legales, similares a las de Scarlett Johansson, contra Disney por el lanzamiento en streaming de Cruella - 93%, su más reciente película en la que ambas partes trabajaron juntas y que también se vio impactada por los efectos de la pandemia en la taquilla.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz Emma Stone estaría “considerando sus opciones” luego de escuchar que Scarlett Johansson demandó a Disney por una parte de las ganancias de Black Widow - 87% en Premier Access, el acceso premium de su plataforma a nuevos estrenos. De igual manera, Cruella - 93%, la más reciente película con la ganadora del Óscar por La La Land: Una Historia de Amor - 92%, tuvo un lanzamiento híbrido por el que podría pedir compensación.

Esto sale de una columna del medio mencionado en el que se explica que varios creativos estaban esperando a que alguien alzara la voz contra lo difícil que ha sido negociar con la compañía los lanzamiento en streaming o simultáneos de algunas de sus películas que se vieron afectadas por la pandemia. Estas dos actrices podrían liderar esa batalla contra el gigante del entretenimiento y su poco interés en renegociar.

Como recordarán, Cruella llegó a cartelera y a Disney Plus el pasado mes de mayo. A diferencia del caso de Johansson, Stone no fue productora del filme y participó en él sólo como su protagonista. Esto podría hacer más fácil que la empresa desestimara cualquier queja a menos que en su contrato se hubiese considerado ganancias de la taquilla y no se hubiera renegociado tras la decisión del lanzamiento simultáneo.

La película sobre la clásica villana de Disney también tuvo una decepcionante taquilla que se atribuyó a la crisis sanitaria y que logró conseguir apenas US$225 millones a nivel mundial, cifra que le vale el lugar de la séptima más recaudadora de los que va del año. A diferencia de la cinta de acción de Marvel, la compañía no dio datos tan contundentes sobre los resultados en su servicio de streaming. En el caso de Black Widow - 87%, reportaron US$60 millones.

El otro factor que podría jugar diferente en el caso de Stone es que se sabe que ya hay una secuela en desarrollo. Es decir, quizá la actriz pueda optar por dejar ir las ganancias del filme en streaming a cambio de una mayor paga o una cláusula en caso de lanzamiento híbrido para la segunda parte. Igualmente, demandar al estudio que está trabajando para hacer una secuela que podría poner fin a esos planes. En oposición, el personaje de Johansson ya está muerto en la saga del MCU.

Cruella - 93%, dirigida por Craig Gillespie, ya está disponible, sin costo extra, en Disney Plus. Tal como se sospecha, quizá la demanda entre Johansson y Disney tenga implicaciones más allá del caso en específico al sentar un precedente sobre la obligación de los grandes estudios por renegociar con su talento, protagonistas o actores, los lanzamiento híbridos. ¿Será que otros sigan el ejemplo de Scarlett? Habrá que ver. De momento, el último estreno simultáneo de la compañía será Jungle Cruise - 70% con Emily Blunt y Dwayne Johnson y no queda más que seguir de cerca el caso a ver si ellos no tienen algo que decir sobre la situación y su propio filme.

