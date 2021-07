Lionsgate demanda a Disney en México por tener un nombre similar en su plataforma de streaming

Desde hace algunos años, las plataformas de streaming se han apoderado de la industria del entretenimiento, del cine y de la televisión, sin embargo, durante los meses de pandemia, los distintos sistemas de transmisión se vieron favorecidos, pues con los cierres en todo el mundo, la gente fue obligada a quedarse en casa sin poder ir al cine, al teatro o a ningún otro lugar, por lo que los contenidos en streaming fueron la mejor solución para pasar el rato.

En este contexto, la competencia entre los distintos streamers también ha crecido y compañías como Walt Disney Company se preparan para apoderarse del mercado, pues no solo tendrá Disney Plus, sino que se prepara para lanzar en Latinoamérica, Star +, un servicio de transmisión que alberga una variedad de contenido televisivo y cinematográfico destinado a un público más maduro. No obstante, los problemas con otras empresas ya han comenzado a surgir y recientemente se reportó que Lionsgate demandó a Disney por el nombre de esta nueva —en Latinoamérica— plataforma (vía TheWrap).

Según la información dada a conocer por el medio estadounidense TheWrap, el mes pasado, Lionsgate presentó demandas por infracción de marca registrada contra Disney en México, Brasil y Argentina, bajo el argumento de que el nombre del próximo servicio de transmisión de Disney en estos territorios es muy similar a Starz, su propia plataforma de streaming, que ha estado disponible en América Latina desde 2019.

De esta manera, Starz ha impedido con éxito que Disney lance su servicio de transmisión Star + en Brasil después de presentar un trío de demandas para evitar que la plataforma se active en tres mercados latinoamericanos. En dichos documentos, el propietario de la marca Starz argumentó que Disney lanzará su nuevo SVOD OTT en América Latina el 31 de agosto.

Debido a que StarzPlay y Star + están en la misma categoría de servicios, Starz argumenta que son demasiado cercanos en nombre y generarán confusión entre los usuarios. En la demanda presentada por Lionsgate y su streamer se puede leer lo siguiente (vía TheWrap):

La decisión de Disney de lanzar un servicio de transmisión de entretenimiento general independiente bajo el nombre 'Star +' y cambiar el nombre de sus canales existentes a 'Star' en América Latina, a pesar de la existencia previa y los registros de marcas comerciales para el servicio de transmisión de entretenimiento general StarzPlay, de nombre similar, de Starz, es es muy probable que cause confusión en los clientes en el mercado latinoamericano e infringe las marcas de Starz. Tal confusión de los clientes puede ser imposible de remediar y probablemente solo aumentará a medida que Disney lance su bombardeo de marketing en esas regiones.

Según lo reportado por TheWrap, en abril de este año, Starz se opuso al intento de Disney de registrar su marca con la palabra Star frente a las entidades responsables del registro de marcas en varias regiones. Sin embargo, desde febrero del año pasado, Disney cambió el nombre del canal latinoamericano de televisión de paga de Fox a Star, que ha sido parte de la empresa desde su fusión con 21st Century Fox y pretende continuar así con su plataforma de streaming.

