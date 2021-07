El Señor de los Anillos: el estudio quería que muriera uno de los hobbits principales

Una de las razones por las que la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos fue tan bien recibida entre los fanáticos de los libros es que, en general, fue fiel a la obra original, y la mayoría de los cambios fueron perdonados. En el caso de los nuevos fans, quedaron fascinados sin importarles si las películas eran fieles a los libros o no, pero hubo un momento en que el estudio presionó para que se realizara un cambio que probablemente sí habría hecho enojar a los lectores de J.R.R. Tolkien , la muerte de uno de los cuatro hobbits principales.

Los hobbits que formaban parte de la Comunidad del Anillo eran Frodo, Sam, Merry y Pippin; en la primera película estuvieron juntos casi todo el tiempo, pero en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96% Frodo y Sam están separados del grupo, mientras que Merry y Pippin, después de ser secuestrados por uruk-hais y rescatados, quedan bajo la protección de Bárbol, y en El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94% se separan: Pippin va con Gandalf a Minas Tirith y Merry se queda en Rohan, pero se reencuentran después de la Batalla de los Campos del Pelennor.

¿A cuál de los hobbits quería matar el estudio? En una reciente entrevista con IGN, el actor Dominic Monaghan, quien interpretó a Merry, habló sobre su podcast “Friendship Onion”, que creó junto a su amigo Billy Boyd (Pippin), y reveló los planes del estudio para matar a un hobbit, y él cree que se trataba de su personaje (vía Gizmodo):

Es algo muy bueno que no haya sucedido, porque hubiera sido yo. Definitivamente hubiera sido. No hay forma de que mataran a Frodo y Sam, y los únicos que quedarían serían Merry y Pippin. No matarían a Pippin porque Pippin tiene una historia muy fuerte con Gandalf. Definitivamente habría sido yo.

Probablemente el estudio creía que matar a uno de los hobbits haría más dramático el cierre, pero la realidad es que El Señor de los Anillos no necesitaba matar a la mayoría de sus personajes principales de forma violenta para darnos una gran historia, la prueba es el éxito que cosechó el libro en su tiempo y el éxito que tuvieron las adaptaciones cinematográficas.

Lo importante es que Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%) y su equipo no tuvieron que someterse a peticiones como esa, pero se sabe que si la primera película no hubiera triunfado en taquilla el estudio habría interferido para tratar de "arreglar las cosas", cortando la duración de las secuelas y tal vez asesinando al pobre Merry.

El Señor de los Anillos fue producida por New Line Cinema, compañía que tomó el riesgo de invertir en un proyecto que había sido rechazado por muchos otros y que no contaba con un director reconocido al frente del mismo. El resultado de haber tomado ese riesgo fue una de las más grandiosas obras cinematográficas de todos los tiempos, y la mejor saga de fantasía de la historia.

Actualmente Amazon Prime Video trabaja en una serie precuela de El Señor de los Anillos, basada en los acontecimientos de la Segunda Edad, época en la que fueron forjados los Anillos del Poder, y en la que Sauron fue derrotado. Por otro lado, New Line Cinema está produciendo un largometraje animado que tratará sobre un legendario rey de Rohan, llevará como título The War of the Rohirrim.

Es probable que si la serie de Amazon tiene éxito, así como la película animada, veremos más proyectos audiovisuales relacionados con el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien en el futuro, quizá de algunas obras como El Silmarillion y Los Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media.

