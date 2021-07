Los hermanos Russo estarían en pláticas para dirigir película de los X-Men en el MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel está pasando por muchos cambios y una nueva etapa ha comenzado para todos. Después de un largo tiempo, algunos se preguntan si los hermanos Russo volverán para más aventuras de superhéroes y las posibilidades están a su favor. De acuerdo con un nuevo reporte de Giant Freakin Robot, Joe Russo y Anthony Russo podrían estar en conversación para regresar al MCU con una nueva película. ¿Sobre qué superhéroes? La información señala que los X-Men parecen ser los indicados.

Los hermanos Russo se iniciaron en Marvel Studios con Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, película que les valió el respeto de Kevin Feige y la concesión de más películas en la extensa saga. El dúo terminó a cargo de las últimas películas de los Vengadores y entregaron a Feige piezas realmente sólidas y taquilleras del género, sorprendiendo al mundo y sentando un precedente que será complicado de superar. Pero tal vez los Russo ya tengan en la mira su siguiente gran proyecto en conjunto con la poderosa Marvel Studios.

La información de Giant Freakin Robot sostiene que los hermanos ya están hablando con Kevin Feige sobre la película que quedará en sus manos y los señalamientos hacen énfasis en X-Men y Secret Wars. Durante mucho tiempo los fans han estado esperando la introducción de los mutantes y ya va siendo hora de que Marvel Studios rinda cuenta de ello. La empresa se hizo con los derechos cinematográficos de los personajes en cuento compró Fox, por lo que tarde o temprano veremos a los Hombres X apareciendo en la larga historia de la saga. ¿Los Russo estarán plenamente involucrados en su llegada?

Marvel Studios encontró a un par de directores competentes con Capitán América: El Soldado del Invierno, es por eso que tarde o temprano debe traerlos de regreso para más aventura. Sus nombres ya son sinónimo de buenas películas de superhéroes y miles de millones de dólares como recompensa. Gracias a la creación del multiverso observado en el capítulo final de Loki - 96%, las posibilidades han aumentado de forma literalmente infinita, por lo que Marvel no debe desperdiciar ni un solo recurso a su disposición. Tal parece que los eventos de la serie del Dios del Engaño han sentado las bases para los siguientes años de aventuras y los X-Men podrán aparecer con toda tranquilidad en el MCU.

Este 2021 se inició una etapa completamente nueva en el MCU con el estreno de sus series en Disney Plus y el lanzamiento de Black Widow - 87%, la primera película de la fase 4. Aunque WandaVision - 95% y Falcon y el Soldado del Invierno - 97% fueron entretenidas, solo Loki sentó bases realmente importantes para el futuro, aclarando conceptos que más adelante funcionarán para desarrollar y probablemente solucionar nuevas dificultades. ¿Qué otros desafíos nos presentarán los hermanos Russo con su próxima cinta en los estudios de Marvel? Solo el tiempo nos lo dirá y la perspectiva suena demasiado bien.

Una de las siguientes películas de Marvel Studios es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, misma que nos presentará al primer superhéroes de origen asiático en el MCU. Con la partida de Iron Man y Capitán América, la saga necesita de rostros nuevos para dar forma a las siguientes aventuras; lo cierto es que nos está presentando cara mayormente jóvenes, las cuales podrían responder a los comentados rumores de los Jóvenes Vengadores. Está claro que Kevin Feige ya está preparando los siguientes diez años de películas y solo quiere a los mejores junto a él.

De acuerdo con el cronograma de Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrena en cines el 3 de septiembre.

