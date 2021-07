Black Panther: Wakanda Forever | Identidad del nuevo Pantera Negra podría haber sido revelada

Black Panther: Wakanda Forever se ha convertido en una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel por obvias razones. En 2020 falleció Chadwick Boseman de forma inesperada y el público se pregunta quién será el actor que tome el manto de Pantera Negra. Un nuevo reporte de The Hashtag Show se encarga de revelar impresionantes detalles sobre el nombre del personaje que se convertirá en el siguiente héroe de Wakanda y otros detalles. Sin lugar a dudas, se acercan tiempos emocionantes para los seguidores de la franquicia.

Pantera Negra se estrenó en 2018 y destacó por ser una de las películas más taquilleras del año con US $1.344 mil millones, además, obtuvo varias nominaciones al premio Óscar, llevándose a casa las estatuillas por Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción. Fueron tiempos excelentes para Marvel Studios y con Wakanda Forever no quieren perder el hilo. Aunque Chadwick Boseman ya no está la función debe continuar y Kevin Feige tiene planes muy interesantes para la secuela.

De acuerdo con The Hashtag Show, el guión de Wakanda Forever ha sido reescrito en numerosas ocasiones tras el fallecimiento de Boseman. El medio informa que Marvel Studios no tiene la intención de revelar al siguiente Pantera Negra en los primeros minutos de la película, ni siquiera con el lanzamiento de tráilers o publicidad, sino hasta el tercer acto de la cinta. Aunque la información debe ser tomada como un rumor por ahora, THS asegura que fuentes confiables le han confirmado a Shuri (Letitia Wright) como la siguiente Pantera Negra, y que tomará la identidad en la etapa final de la cinta con el objetivo de vencer al antagonista en turno.

Antes de declarar a Shuri como la siguiente Pantera Negra, la película se encargará de jugar con las posibilidades y nos presentará a varios contendientes que podrían aspirar a ser el superhéroe, pero solo al final quedará la hermana pequeña de T’Challa para tomar su lugar. Se informa que la nueva Black Panther luchará contra Namor, el príncipe atlante que fungirá como el villano de la película y que será interpretado por Tenoch Huerta, actor mexicano que ha logrado gran fama y reconocimiento en los últimos años por su trabajo en cine y televisión. Para concluir con su reporte, The Hashtag Show menciona que, a pesar de los rumores, las especulaciones y las exigencias de los fans, el Doctor Doom no aparecerá en Wakanda Forever.

La muerte de Chadwick Boseman fue un duro golpe no solo para su familia y seguidores, también para el Universo Cinematográfico de Marvel. Los altos ejecutivos de la empresa tuvieron que enfrentarse a la realidad de quedarse sin un superhéroe central y tuvieron que pensar y actuar rápidamente para no perder tiempo en el desarrollo de la película. Por fortuna, parece que todo ha quedado resuelto y muy pronto tendremos antes nosotros el nuevo rostro de la Pantera Negra, Vengador indispensable en la historia del MCU.

En estos momentos, Marvel Studios se está tomando un descanso de los estrenos. Hace algunas semanas terminó con Loki - 96% y puso en cartelera a Black Widow - 87%, por lo que los fans tendrán que esperar hasta septiembre para tener un lanzamiento nuevo. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es la siguiente película, misma que se encargará de presentar al primer Vengador de origen asiático, algo que los fans han estado esperando durante un largo tiempo.

Las grabaciones de Black Panther: Wakanda Forever comenzaron a finales de junio y se tiene un estreno programado para el 8 de julio de 2022.

