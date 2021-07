El Escuadrón Suicida: James Gunn dice que es una secuela de los cómics de John Ostrander

Si bien el Escuadrón Suicida fue creado por Robert Kanigher y Ross Andru , el equipo tal y como lo conocemos hoy en día fue creado por John Ostrander . Él fue quien incorporó el concepto de que fueran un grupo de supervillanos que son enviados a hacer toda clase de misiones peligrosas bajo la promesa de ver su sentencia reducida. Este autor escribió cómics sobre este grupo de villano de 1987 a 1992 y regresó del 2007 al 2008. No es un secreto que James Gunn se ha inspirado en sus cómics ochenteros y noventeros a la hora de desarrollar El escuadrón suicida - 90%.

La realidad es que no es aleatorio que este legendario escritor de cómics tenga un cameo en dicha película como el Dr. Fitzgibbon. Ya en muchas ocasiones ha admitido que sus cómics y su visión sobre la Task Force X es lo que le inspiró a crear el tono y el ambiente de la película. Como el estreno de la cinta es inminente, las entrevistas no han faltado y tampoco que vuelva a decir esto y revele cosas nuevas sobre esta influencia en particular.

Eso acaba de pasar en una entrevista para Comic Book. Hablando con este medio profundizó sobre la manera en que esos cómics afectaron a esta película. Ahora llegó al punto de decir que ve a su obra como una suerte de secuela de lo hecho por Ostrander, una secuela espiritual, por supuesto. En el mundo live-action de DC nunca se suelen basar en la trama de ninguno cómic particular; lo que se ha hecho es tomarlos como referencia e inspiración para momentos específicos. En este caso, la premisa y el tono:

Bueno, yo pienso que lo que hice no fue tanto como tomar escenas de John, como sí fue marcar el tono y la premisa de la cosa completa. Quiero decir, yo pienso que esta película es una secuela de las historias de John Ostrander de finales de los ochentas en las que un montón de superhéroes de grado z son vistos como desechables por el gobierno de Estados Unidos y son puestos en misiones suicidas, operaciones encubiertas alrededor del mundo. Lo importante para mí fue apegarse a esa premisa central y conservarla en su lugar.

Hace unos meses, en una entrevista para Den of Geek, el director ya había dicho que para él lo importante fue usar la premisa creada por John Ostrander:

No era algo de contrastar con la primera película. No se trató de hacer una lista y decir esto bueno y esto es malo, esto funciona y esto no. [Se trató de usar] el concepto que comenzó John Ostrander en los cómics. Estos son héroes chafas de ocho de calificación que son considerados como desechables por el gobierno de Estados Unidos y son mandados a realizar misiones encubiertas. Ellos probablemente no van a sobrevivir, pero ¿a quién le importa un carajo si son prisioneros de mierdas sin demasiadas habilidades?

La realidad es que si eligió hacer una película sobre este grupo de antihéroes y villanos, cuando DC le había dado la oportunidad de usar la propiedad intelectual de su elección, se debió a que le interesaba mucho la oportunidad de poder usar a personajes aparentemente desechables o ridículos y darles más textura. De hecho, por ejemplo, esa fue la razón de que no eligió necesariamente a personajes que han formado parte de este equipo en los cómics. Gunn prefirió elegir a los personajes más extraños y patéticos de DC para convertirlos en algo más interesante y complejo. Un ejemplo claro de eso es Polka-Dot Man, como lo dijo en una entrevista para Total Film (vía Comic Book)

Polka-Dot Man es genial. Fui a buscar en internet ‘¿Quién es el personaje más tonto de DC de todos los tiempos?’ y era Polka-Dot Man. Hemos convertido a ese personaje que es triste y patético en un personaje que está deprimido porque la gente piensa que es estúpido. él tiene una historia muy trágica que van a conocer a lo largo del filme. Poderle dar profundidad a personajes que son vistos como lo más ridículo es una cosa muy divertida de hacer para mí.

