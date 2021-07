Bob Odenkirk se reporta estable tras desplomarse en set de Better Call Saul y ser hospitalizado

Bob Odenkirk se ha convertido en uno de los actores más queridos del cine y la televisión en años recientes, es por eso que ayer por la noche todo el mundo reaccionó consternado al informe de TMZ que anunció sus hospitalización tras desplomarse en el set de Better Call Saul - 100%. Pero descuiden fieles seguidores, esta tarde se revela que Odenkirk se encuentra estable y que muy pronto estará bien. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Aunque en años previos se desempeñó como actor y humorista de renombre, la fama global le llegó a Bob con Breaking Bad - 100%, serie de AMC en la que durante cinco temporadas interpretó a Saul Goodman, el hilarante pero brillante abogado de Walter White. Además de funcionar como alivio cómico, este personaje se convirtió en parte fundamental de la seguridad del protagonista, por lo que rápidamente pasó a ser un favorito del programa. En AMC notaron su potencial y para 2015 se estrenó Better Call Saul, serie que se desliza a los años de Goodman previos a White.





La sexta temporada de Better Call Saul todavía está en desarrollo, sin embargo, ayer por la noche se informó sobre la caída de Bob Odenkirk a mitad del rodaje en Nuevo México. Las redes sociales reaccionaron escandalizadas, en especial porque los informes no decían nada sobre el estado del actor. Las horas pasaron y solo esta tarde el hijo de Bob publicó un tuit que dice: “Él va a estar bien.” Estas simples palabras bastaron para que los fans de Odenkirk reaccionaran con alivio. El cariño del público es notable y quieren que regrese para terminar con la historia de Saul Goodman de forma digna.

He's going to be okay. — Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021

Odenkirk sigue brillando ante el mundo como Saul, personaje nacido en Breaking Bad. Pocos pensaron en una continuación para aquella serie, pero cuando El Camino: Una Película de Breaking Bad - 93% se anunció en 2019 todos quedaron atónitos. La nostalgia por volver al mundo del mítico viaje fue más fuerte y Netflix pronto reunió a varios de los actores que quedaron vivos en la última temporada, dando forma a una aventura memorable. Pero aunque dejamos a Jesse Pinkman atrás, Saul Goodman todavía tiene algunas cosas para ofrecer.

En cuanto a temporadas, Better Call Saul superó a su serie hermana. AMC anunció la renovación para una sexta temporada el año pasado y aunque ha vivido mucho tiempo a la sombra de Breaking Bad, su brillante camino de los últimos años ha demostrado que tiene lo necesario para valerse por sí misma. La siguiente temporada se convertirá en la última y los fans ya se sienten nostálgicos por lo que nos espera; tienen fe en que será la mejor de todas. ¿La hospitalización de Bob podría ser resultado de la tristeza que le provoca terminar con esta producción de largos años? El actor estadounidense tiene 58 años y una muy larga carrera por delante.



Hace algunas semanas apareció en cartelera Nadie - 88%, la más reciente película de Bob Odenkirk. Presenta la historia de Hutch Mansell, un hombre de familia aparentemente corriente; una noche unos ladrones entran a su casa y él renuncia a defenderse con el fin de evitar complicaciones, esto decepciona a su hijo Blake y a su mujer Becca, quienes empiezan a distanciarse de él. El incidente le afecta por dentro y hace que salga a la luz su lado más oscuro. Nadie contó con un presupuesto de US $16 millones y a nivel global recaudó US $55 millones, nada sorprendente pero tampoco un fracaso terrible.

La sexta temporada de Better Call Saul todavía no tiene fecha de estreno en AMC pero seguramente llegará en algún punto avanzado de 2022.

