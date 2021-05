Zack Snyder quiere hacer una adaptación 100% fiel de The Dark Knight Returns

Algo que es muy bien sabido de las últimas películas sobre Batman es que están inspiradas en cómics icónicos de este personaje, pero no son adaptaciones de los mismos; en otras palabras, Christopher Nolan y Zack Snyder se han inspirado en algunas escenas o momentos icónicos de novelas gráficas como Batman: The Long Halloween o The Dark Knight Returns. De hecho, de esta última novela gráfica salieron varios momentos icónicos y diálogos que pudimos ver en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. En esa historia escrita por Frank Miller podemos ver a Batman pelear contra Superman, pero ahí ocurre porque éste último es un peón del gobierno.

Hasta la fecha DC no ha hecho adaptaciones fieles de las historias más emblemáticas en sus películas live-action. Esto lo ha reservado para las cintas animadas. Precisamente, existe una adaptación en dos partes de dicha historia. Los fans han soñado que algún día podamos ver una adaptación live-action de alguna de las novelas gráficas más emblemáticas del murciélago de Gotham. Ésa encabeza la lista de muchos fans.

En una entrevista para el podcast Happy, Sad, Confused, Zack Snyder ha revelado que le gustaría hacer una adaptación de esta novela gráfica al estilo de la que hizo de Watchmen, Los Vigilantes - 65%:

Yo pienso que podría ser su propia cosa. Yo la haría 100% al estilo Watchmen. Muy fiel a las viñetas. Realmente lo haría. No creo que sería tan cara, siendo honesto. Es muy cruda.

También mencionó que si pudiera hacer esta película usaría un elenco completamente nuevo. Lo importante para él es que esta historia no debería pertenecer al DCEU ni al Snyderverse, sino estar en su propio rincón del universo para poder ser una adaptación fiel.

Snyder ya demostró con 300 - 60% que es capaz de hacer adaptaciones muy fieles de cómics de Frank Miller, pero sin quitarle los elementos más problemáticos. En ese caso, fue incluir los elementos más racistas y homofóbicos en una obra que utiliza un evento histórico (la Batalla de las Termópilas) para hacer un comentario islamofóbico. El director en ese momento pareció no captar lo que había hecho y por eso lo tomó por sorpresa la reacción a la película y dijo toda clase de cosas problemáticas como insinuar que los espectadores deberían apagar su cerebro para disfrutar esa película porque es una simple cinta de acción:

¿Sabes? Cuando veo eso… cuando veo a alguien usar palabras como ‘neoconservador’, ‘homofóbico’, ‘homoerótico’ o ‘racista’ en sus reseñas, yo pienso que no captaron la película y no entendieron. Es una película basada en una novela gráfica sobre un montón de sujetos partiéndose la cara entre ellos. Cuando la empiezas a ver así, se vuelve claro que no la estás captando.

Si por azares del destino esa adaptación llegara a ocurrir, esperemos que en esta ocasión él sepa distinguir en que momentos debe ser fiel a su fuente y en que momentos es más prudente modificar algunas cosas.

Dicho eso, es muy poco probable que esto llegue a pasar. Hay que recordar que el director ha dicho que él y Warner no están en buenos términos, al grado de decir que son anti-Snyder:

Warner Bros. ha sido agresivamente anti-Snyder por así decirlo. ¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi visión. Pero también diría que ciertamente no estaban interesados, habría dicho originalmente, en mi versión de Liga de la Justicia. Ciertamente tomaron decisiones al respecto. Amo a los personajes y amo los mundos, y creo que es un lugar increíble para hacer una película. Es una propiedad intelectual gloriosa. Así que ahí está. No sé qué se podría hacer a medida que avanzas, aparte de que creo que el movimiento de fans es muy fuerte, y la comunidad de fans, [su] intención es tan pura, y realmente le tengo un gran respeto. Espero que prevalezca la cabeza fría con [el estudio] y que vean que hay un gran fandom que quiere más de eso. Pero, ¿quién sabe qué harán?

