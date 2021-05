Zack Snyder revela al actor que quería para interpretar a Batman si Ben Affleck rechazaba el papel

Batman es uno de los personajes de la cultura pop más famosos y queridos, por lo que no es una novedad que cada vez que se anuncia un nuevo actor para interpretarlo, hay quejas entre los fans. Cuando en 2013 se anunció a Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) como el nuevo encargado de dar vida al Hombre Murciélago, hubo muchas quejas, pero ocho años después muchos de los que se quejaron no pueden imaginarse a nadie más sustituyéndolo. ¿Quién era la segunda opción de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%)?

Casi siempre hay una historia sobre la segunda opción para interpretar a un personaje, sabemos que Warner Bros. quería a Josh Hartnett como Bruce Wayne en Batman Inicia - 84%, pero el papel terminó en manos de Christian Bale. Ahora Snyder reveló en el podcast Happy Sad Confused que en su momento Ben Affleck estaba indeciso acerca de aceptar el papel de Batman, por lo que su segunda opción era Matthias Schoenaerts, actor conocido por La Chica Danesa - 69%, Operación Red Sparrow - 58%, Disorder - 74% y La vieja guardia - 73%. Estas fueron las palabras del cineasta (vía Screen Rant):

Matthias Schoenaerts ... Estuve hablando mucho con él al respecto. Nunca se puso el traje, pero hice un montón de maquetas de él porque Ben estaba indeciso. Y no lo culpo. Todo el mundo debería sentirse en un dilema cuando te pregunten: '¿Quieres interpretar a Batman?'

Sin duda es una decisión que no cualquiera toma a la ligera, dar vida a un superhéroe tan famoso y querido puede ser una catapulta en tu carrera o una mancha imborrable; el mejor ejemplo de esto último es George Clooney, quien protagonizó Batman & Robin - 11% y lo recuerda como uno de los grandes errores de su vida profesional.

Affleck apareció en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%, y en 2019 anunció que dejaría el papel para ceder su lugar a Robert Pattinson, quien protagonizaría el reboot The Batman . Para ese momento Affleck ya contaba con una cantidad enorme de fans, pero aparentemente nada podía evitar su salida.

Una de las razones por las que Affleck dejó el papel del Hombre Murciélago, fue el enorme fracaso de Liga de la Justicia, tanto en taquilla como ante la crítica, pero gracias a la campaña de fans #ReleaseTheSnyderCut y a HBO Max, pudimos comprobar el trabajo de Snyder había sido alterado de forma drástica, y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% realmente hizo justicia a las dos películas predecesoras, así como a los actores que formaron parte de ellas.

En 2020, poco después de que se diera a conocer que el corte de Snyder de Liga de la Justicia vería la luz, se anunció que Affleck sí estará en Flashpoint, lo cual dió mucha alegría a los fanáticos; desde entonces han aparecido numerosos rumores sobre una serie de HBO Max que sería protagonizada por el actor, pero nada ha sido confirmado.

El universo cinematográfico de DC Comics tuvo un buen inicio con El Hombre de Acero, cinta que si bien dividió a parte del público y a la crítica, generó muy altas expectativas sobre el futuro de la franquicia y emocionó por sus posibilidades. No obstante, al estrenarse Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, las cosas se complicaron, pues la mayoría de los críticos la destrozó en sus reseñas y dividió opiniones entre los fans. Escuadrón Suicida - 25% llegó unos meses después y el resultado no fue mejor, incluso fue peor. Ya han pasado cinco años desde aquella vez, y parece que las cosas han cambiado demasiado; ahora los fans añoran a Ben Affleck como Batman y desearían verlo otra vez en acción.