El ejército de los muertos - 78% llegó a la plataforma de Netflix el pasado 21 de mayo y continúa en la cima del top 10 global. Aunque la película obtuvo críticas mixtas por parte de medios especializados, los fans de Zack Snyder y buena parte del público en general están encantados con la puesta en escena que incluye a notorios muertos vivientes. El producto final ya está hecho, sin embargo, el director revela para el documental de la película que hubiera deseado tener más escenas desenfocadas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Snyder dejó la dirección de cine durante un tiempo debido a la etapa de duelo que estaba viviendo por el suicidio de su hija en 2017. Tomó la decisión de volver al trabajo con El ejército de los muertos, producción que realizó con el apoyo de Netflix, la más grande empresa de streaming de los últimos años. Cuando la película se anunció varios meses atrás, los seguidores del director estaban encantados ante la perspectiva; ahora sabemos que pretende ser una extensa franquicia como las muchas que hoy existen en la industria del entretenimiento de Hollywood.

Tras el lanzamiento de El ejército de los muertos, Netflix publicó un documental de 28 minutos acerca de la realización de la película. En el material podemos disfrutar de algunas declaraciones hechas por el director sobre el proceso de creación de su más reciente trabajo. En una de sus intervenciones sostiene que le hubiera gustado añadir algunas escenas desenfocadas extras, y que en realidad la película se ve bastante más enfocada de lo que esperaba.

De acuerdo con GamesRadar, una 'stop' es "una pieza diseñada para limitar la cantidad de luz, natural o no, que se muestra a través de la lente de una cámara. También puede crear una profundidad de campo menor si no está usando una." Zack Snyder utilizó esta herramienta para desenfocar algunas de sus escenas, lo que la hace parecer borrosa ante los espectadores, no obstante, tal parece que no lo hizo lo suficiente para su gusto. De todas maneras está feliz con el resultado.

Era algo inevitable que El ejército de los muertos se convirtiera en un triunfo absoluto para Netflix. La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% fue bastante exitosa durante su tiempo de estreno en la plataforma de HBO Max y otras, logrando llamar la atención de todo el mundo y posicionando al director como uno de los más observados en la escena hollywoodense del momento. Por supuesto que todo el mundo se arrojaría a ver su siguiente película junto a un estudio muy diferente a Warner; recordemos que los fans del cineasta están muy enojados con la empresa mencionada debido a que se niega a restaurar el SnyderVerse.

Pero aunque Zack Snyder no tenga la oportunidad de regresar al Universo Extendido de DC como director, está claro que todavía tiene muchos planes para el futuro. Por el momento se dedicará a producir, pero más adelante podría anunciar un nuevo proyecto y seguramente los fans lo recibirán con los brazos abiertos. Aunque no todos gustan del estilo Snyder, el cineasta ya dejó su marca en Hollywood y sus películas serán recordadas durante mucho tiempo.

El ejército de los muertos se encuentra disponible en Netflix para la alegría de quienes disfrutan con las historias de zombies. Vale la pena mencionar que la cinta está repleta de detalles curiosos que nos hacen cuestionar la esencia de las criaturas, tal vez en el futuro descubramos la verdad sobre lo que esta película plantea con tanto cuidado.

