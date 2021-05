Elliot Page celebra su transición con primera foto en traje de baño

El mundo continúa celebrando la vida de Elliot Page con palabras de apoyo y afecto. Hace tan solo unas horas, el actor de 34 años compartió una deslumbrante fotografía en la que se le puede mirar utilizando traje de baño; Page muestra con orgullo su cuerpo tras una de las cirugías de afirmación de género a la que se sometió y los fans están encantados. La gran sonrisa en su cara es prueba suficiente para comprobar que Elliot es realmente feliz con su identidad. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Elliot Page es famoso en la industria de Hollywood por películas como Juno: Crecer, correr y tropezar - 94%, My Days of Mercy - 100%, Into the Forest - 77%, Window Horses - 100%, X-Men: Días del Futuro Pasado - 91%, The East - 74%, El Origen - 86% y The Stone Angel - 41%. Su larga carrera en la industria del entretenimiento le ha otorgado una posición de honor y millones de personas están muy al pendiente de sus movimientos en redes sociales. En su más reciente publicación en Instagram podemos verlo presumir sus abdominales mientras sale de la piscina. En la descripción coloca algunas palabras en referencia a su primer bañador como hombre trans y utiliza los hashtags #TransJoy (alegría trans) y #TransIsBeautiful (ser trans es hermoso).

El 1 de diciembre de 2020, Elliot Page anunció al mundo su identidad transgénero, así como sus pronombre él/elle: “Me siento rodeado de gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este viaje. [...] Amo ser trans. Amo ser queer. Mientras más me acerco a mí mismo y acepto quién soy, más sueño y más crece mi corazón.” La declaración de Elliot fue recibida con júbilo en redes sociales y el amor no ha dejado de aparecer en absolutamente todos sus perfiles oficiales. Está claro que el actor tiene una gran y afectuosa base de seguidores, además, se ha convertido en una gran inspiración para el resto de la comunidad LGBT en la lucha por hacer un mundo mejor.

El siguiente gran proyecto de Ellen Page es la tercera temporada de The Umbrella Academy - 93% Netflix, la serie de superhéroes que se ha transformado en un rotundo éxito dentro de la plataforma. Page volverá como Vanya Hargreaves, la más poderosa hija de Sir Reginald; Vanya es capaz de utilizar las ondas de sonido como fuerzas destructivas, llegando a tener impacto hasta niveles planetarios. Los fans están ansiosos por ver el regreso de los personajes a la pantalla chica en una aventura que seguramente exigirá lo mejor de cada uno.

La representación transgénero en la pantalla chica y grande continúa avanzando con paso sólido. La industria de cine y televisión cada vez otorga mayores oportunidades a las identidades trans para contar sus historias y compartir su visión con el mundo. La existencia de una prominente figura como la de Elliot Page es fundamental para el progreso satisfactorio de la inclusión y la diversidad en importantes producciones de Hollywood. Entre sus futuros proyectos se encuentran Naya Legend of the Golden Dolphin, Robodog y Ark: The Animated Series.

Mientras tanto, la tercera temporada de The Umbrella Academy continúa tomando forma en los estudios de Netflix. Las grabaciones comenzaron hace un par de meses, un poco lentas debido a los estrictos protocolos contra el COVID-19, pero avanzan hacia la realización plena. Además de Elliot Page, en el reparto encontramos a Tom Hopper como Luther Hargreeves; a David Castañeda como Diego Hargreeves; a Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves; a Robert Sheehan como Klaus Hargreeves; a Aidan Gallagher como Número Cinco; y a Justin H. Min como Ben Hargreeves. La nueva temporada todavía no tiene fecha de estreno en el catálogo de Netflix.

