Will Smith habría pedido un papel en el DCEU para su hijo Jaden como condición para volver a la saga

Will Smith es una estrella muy querida de Hollywood a la que no le ha ido demasiado bien en los últimos años. Sí, ha aparecido en películas realmente taquillera como Aladdin - 70% de 2019, pero también lo hemos visto fracasar con proyectos como Proyecto Géminis - 40% o Escuadrón Suicida - 25%. Las severas críticas en contra de esta última cinta fueron las que lo impulsaron a dejar el Universo Extendido de DC, sin embargo, tal vez podría regresar con una condición. Nueva información sostiene que el actor de 52 años pide un papel para su hijo Jaden Smith en la saga de superhéroes como condición para el retorno.

Smith es uno de esos actores de Hollywood que no puedes odiar. Desde su aparición en El Príncipe de Bel-Air, el oriundo de Filadelfia se ha ganado un pequeño espacio en los corazones de todos aquellos que involucran al cine y la televisión en sus vidas. Como muchas otras estrellas del espectáculo, vio en las películas de superhéroes una buena oportunidad para brillar; tomó la decisión de unirse al DCEU como Deadshot pero las cosas no salieron nada bien. Escuadrón Suicida obtuvo buenos números en taquilla pero fue rápidamente condenada por la crítica y los fans.

El actor tomó la decisión de no regresar como Deadshot para The Suicide Squad , película a cargo de James Gunn; no obstante, un nuevo rumor compartido por Daniel Richtman, el influencer de Twitter que conoce todos los secretos de Hollywood y siempre acierta cuando se acercan novedades, señala que Will Smith está pidiendo un papel para Jaden en el Universo Extendido de DC. ¿Será posible? No es la primera vez que el actor busca dejar bien acomodado a su hijo en la industria del entretenimiento.

Will Smith y Jaden Smith actuaron juntos por primera vez en En Busca de la Felicidad - 67%, película que fue bien recibida por la crítica y que muy a menudo destaca como uno de los mejores trabajos del veterano intérprete. Pero las cosas fueron muy diferente en 2013 cuando llegó a los cines Después de la Tierra - 11%, cinta de M. Night Shyamalan que obtuvo muy malas reseñas por parte de la prensa. Se criticó el poco carisma del personaje de Will, así como la “ineficiencia” de Jaden en una producción de tal magnitud; no fueron pocos los que pensaron que el adolescente no estaba listo para tomar semejante trabajo.

¿Will Smith está practicando nepotismo con su hijo? Esa es una crítica que se le ha hecho durante años. El protagonista de Soy Leyenda - 70% siempre estuvo muy al pendiente de la carrera de su hijo, procurando un espacio entre los grandes y apoyando sus proyectos hasta las últimas consecuencias. Fue uno de los principales productores de The Karate Kid - 66% en 2010, cinta con la que presuntamente Jaden despegaría como estrella de Hollywood, y lo agregó como su co-protagonista en las películas antes mencionadas. Pero el joven Smith ha tomado un camino algo diferente al de su padre y no es tan extenso como el de él; su más reciente película es Life in a Year, junto con Cara Delevingne.

¿Veremos a Jaden Smith en el DCEU o a Will regresar a él? Por el momento no existe certeza alguna. Lo único seguro es el estreno de The Suicide Squad el 5 de agosto, película en la que James Gunn presentará una nueva oportunidad para los personajes de Escuadrón Suicida que se unen a la aventura. Los fans tienen la esperanza de que esta cinta se convierta en una de las más destacadas en el DCEU. ¿Podrá hacernos olvidar el trago amargo que nos horrorizó hace algunos años?

