Todd McFarlane anuncia detalles sobre King Spawn, el nuevo cómic del antihéroe

Aunque las novedades de Spawn en la industria de cine se han quedado algo cortas y no cumplen con las expectativas de los fans, el antihéroe todavía tiene mucho para contar en el medio gráfico. A través de redes sociales, Todd McFarlane comparte con sus fans un emocionante anuncio sobre la alineación que se encargará de dar vida a King Spawn, la nueva historieta del antihéroe que será publicada bajo el sello de Image Comics. Se trata de de una serie de cómics absolutamente original desde la lanzada por el propio Todd en 1992. Los fans del personaje quedarán fascinados.

Todd McFarlane es un famoso artista que no se ha dedicado exclusivamente a un rubro único; su trabajo abarca la escritura y el diseño. Gracias a él tenemos a otro personaje muy famoso de los comics, Venom, cuya segunda aventura en solitario para la pantalla grande llegará hasta nosotros en tan solo unos meses. Sin embargo, Spawn sigue siendo rey en el corazón de McFarlane, es por eso que impulsa su nueva serie de historietas para Image. Aquí los detalles iniciales sobre el equipo creativo estelar que compondrá al staff del ambicioso cómic.

ANNOUNCING the creator line-up for the 1st NEW monthly Spawn comic in 30 years... KING SPAWN #1 ! Artist, @javierfdezart & writer @SeanChrisLewis will be lending their talents along with McFarlane, Booth, Segovia, FCO, Takata, Tan & more!#spawn #comics #imagecomics #Kingspawn pic.twitter.com/1c1UedsvQQ