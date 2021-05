Espiral: El Juego del Miedo Continúa hace que la franquicia de Saw consiga mil millones de dólares a nivel mundial

El cine gore ha establecido su lugar en la industria cinematográfica, y cada película que aparece, a pesar de tener en común con todas las demás las toneladas de sangre y cuerpos destazados, cada una ha encontrado su esencia. Es importante reconocer que, aunque no sea el género favorito de la crítica, el subgénero de terror ha mantenido a sus fanáticos al borde de las butacas listos para recibir cada vez más.

Una de las franquicias más populares en este mundo de películas sangrientas es la que comenzó con un cortometraje de casi nueve minutos creado por James Wan en 2003, quien un año después tuvo la oportunidad de convertir su historia en un exitoso largometraje llamado Saw: El Juego Macabro - 48%. Si algo ha identificado a esta franquicia son las imágenes de tortura a través de extraños juegos dirigidos por un asesino muy bien desarrollado con un toque de misterio.

Cuando parecía que la franquicia había llegado a su fin, en 2017 llegó la octava entrega, luego de diez años de descanso tras el estreno de Saw 3D (la séptima entrega). Esta nueva película llevó por nombre Jigsaw: El Juego Continúa - 33%, en donde el público tuvo la oportunidad de conocer más de cerca al villano. Mientras tanto, después de la muerte del personaje, Espiral: El juego del miedo continúa - 55% propone la existencia de un peligroso imitador.

La novena película de la franquicia contó con los populares rostros de Samuel L. Jackson y Chris Rock, quien también colaboró en el guion. Esta cinta se ha posicionado hasta ahora como la cinta más vista en Estados Unidos recaudando USD$8,725,000 en su pasado fin de semana de estreno (vía Box Office Mojo). Esto ha sido significativo para toda la franquicia en general pues en suma ya llegó a los mil millones de dólares en todo el mundo contando la taquilla de cada una de sus nueve películas.

Este conteo general lo comparte Lionsgate (vía ComingSoon), y de acuerdo a sus números, la recaudación exacta hasta este fin de semana es de USD$1,000,799,533. Hasta lo que va de este, su segundo fin de semana, ha generado en Estados Unidos USD$4.5 millones, mientras a nivel mundial este fin de semana reunió USD$2.67 millones más. Cabe recalcar que estos números son de una taquilla totalmente diferente a las de años anteriores debido a la pandemia.

Como se sabe, las vacaciones de verano son fundamentales para los estrenos de las grandes producciones, y este año se verá envuelto por el cine de terror, pues además de la reciente llegada de Espiral, también se espera el próximo estreno de Un Lugar en Silencio Parte II - 85% y The Conjuring: The Devil Made Me Do It, que también tiene a la cabeza a James Wan como productor de toda la franquicia, contando secuelas y spin-offs.

La franquicia de El Conjuro - 86% también ha superado sus propias expectativas en cuando a recaudación total de la taquilla de todas sus películas, pues con el estreno de su próxima entrega protagonizada una vez más por Vera Farmiga, podría superar (y seguro lo hará) los dos mil millones de dólares. Mientras tanto, Lionsgate ha asegurado que el universo de Saw - 48% sigue vigente, por lo que seguramente están preparando muchas más películas, sin olvidar la serie de televisión.