Matt Groening asegura tener grandes planes para Apu en Los Simpson

No importa lo que la gente diga de Los Simpson o de algunos de sus más polémicos personajes, Matt Groening sigue al tanto de lo que sucede con la familia amarilla. A unos años de que el personaje de Apu fuera motivo de severas críticas, por su representación estereotípica de los indios estadounidenses, el creador de la serie dice estar orgulloso de él y promete que tiene grandes planes para su regreso.

En entrevista con USA Today, Matt Groening habló sobre todo lo pertinente relacionado con Los Simpson, show que hace unas semanas fue renovado por dos temporadas más. Entre la discusión, salió a relucir la polémica que se suscitó tras el documental The Problem with Apu, por el personaje que es visto como un estereotipo negativo de las personas de ascendencia india en Estados Unidos. Sobre este tema el creador del show dijo lo siguiente:

Creo que las historias de Apu son fantásticas y es uno de los personajes más desarrollados en una caricatura en dos dimensiones. Estoy orgulloso de Apu. No estoy intentando causar más críticas, aunque no importa lo que diga, las recibiré. Tenemos planes para Apu, pero tenemos que ver si logramos hacer que esas historias sucedan. Estamos trabajando en algo ambicioso. Eso es todo lo que puedo decir.

Como saben, a raíz de ese documental, que recopiló testimonios de personas que sufrieron bullying a causa de la imagen de Apu, el personaje se volvió polémico. El show intentó abordar esos cuestionamientos, pero no consiguió apagar el enojo de quienes lo criticaron, eventualmente se añadió a esos reclamos que el personaje no era interpretado por un actor de color, sino por uno caucásico llamado Hank Hazaria, quien eventualmente renunció a hacer la voz.

Apu dejó de tener apariciones en el show, pero jamás se confirmó que había sido deliberadamente eliminado de la serie. Tanto en el pasado, como en estas nuevas declaraciones de Groening, se puede inferir que hay, de menos, una intención para volver a hacer uso del personaje y de hacerlo para fijar una postura sobre las críticas que se han hecho al show por el estereotipo que reforzó por años.

Aunque Los Simpson se originaron como una sátira sobre la cultura estadounidense, eso no salvó al personaje de ser señalado y poco ha importado a quienes lo criticaron que no hubiera un sentido literal detrás de su creación. Aquí lo interesante, en luz del creciente número de crímenes de odio contra los estadounidenses asiáticos a causa de la pandemia, como los tiroteos de Atlanta de hace una semana, será ver cómo responde la audiencia a las declaraciones de Groening y si eso no impide que los creativos desarrollen las ideas que tienen en mente para Apu.

Los Simpson, que es uno de los programas más longevos de la historia, tendrá dos nuevas temporadas, con lo que llegará a las 32 entregas para 2023 y con lo que llegarán a sumar 750 episodios transmitidos. ¿Podrán los nuevos planes para Apu redimir al personaje o regresar a la aguda sátira que alguna vez caracterizó al programa y no será el contexto actual será demasiado intimidante para los productores? No queda más que esperar a ver si regresará con propósito o, como diría Milhouse, en forma de fichas.

