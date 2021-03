Los fans de Eternals están felices de que no se haya retrasado la película

La pandemia afectó nuevamente a Disney. Ayer se anunciaron una serie de retrasos en el calendario de estrenos de la compañía. El que más ecos hizo fue el anuncio de que Black Widow se estrenará hasta el 9 de julio, en lugar de en mayo. Y no sólo eso; se va a estrenar de manera híbrida, como fue el caso de Mulan - 83% en Estados Unidos y, recientemente, en nuestra región, Raya y El Último Dragón - 97%. Es decir, estará disponible en cines y en Disney Plus en Premier Access, por un costo extra al de la suscripción.

Suscríbete aquí a Disney Plus

La película protagonizada por Scarlett Johansson se estrenará el día en que anteriormente iba a salir una película diferente de Marvel: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Esto ocasionó que la película centrada en artes marciales orientales ahora verá la luz del día el 3 de septiembre. Hay dos películas que no se vieron afectadas por este repentino cambio: Eternals y [entity_embed style="link-tomatometro" id_entity="595714"] y [Pelicula] Spider-Man: No Way Home[/entity_embed]. La primera será lanzada el día el 5 de noviembre, mientras que la del arácnido saldría el 17 de diciembre. Hasta el momento no se ha anunciado que esto vaya a cambiar.

Los fans de los Eternals fueron a Twitter a reaccionar sobre este hecho. Algunos cantaron victoria, esperemos que no sea antes de tiempo. Aún existe la posibilidad de que antes de que ese día llegue, las fechas vuelvan a ser modificadas. Otros esperan que justo esto no vaya a a pasar, otros sólo quieren un tráiler y hubo quien fue a mostrar su amor por su directora, Chloé Zhao

También te puede interesar: Black Widow se retrasa y llegará a cines y Disney Plus de forma simultánea

Lo siento. Eternals está a punto de opacar a los demás estrenos

I'm sorry Eternals about to eat all those other releases up pic.twitter.com/6mSgubK6rj — ½ (@dayiewis2) March 23, 2021

Eternals no fue retrasada. Estamos un paso más cerca

https://twitter.com/IsEternals/status/1374432291900981258

Marvel, no te atrevas siquiera a mirar las fechas de estreno de Eternals y Spider-Man 3

Marvel don’t you even DARE look at the Eternals and Spider-Man 3 dates pic.twitter.com/X0QrhxhGvX — suspended hannah (@rejectedhannah) March 23, 2021

Todo lo que quiero es un tráiler de Eternals

All I really want is a trailer for The Eternals. pic.twitter.com/DoejKyRh1w — Steve Bannister (@SteveisSensible) March 23, 2021

Necesito algo de los Eternals en este momento

i need Eternals stuff right now pic.twitter.com/wbrng4ujLa — emmanuel is in ZSJL and FATWS mode (@__lemmanuel__) March 23, 2021

El hecho de que no haya sacado ningún contenido de los Eternals y a pesar de eso sea tendencia… Es el efecto Chloé Zhao.

the fact eternals doesn’t even have any content out yet it’s still trending...the chloé zhao effect! pic.twitter.com/oi9kJmkSba — danya (@SUSPRIAS) March 23, 2021

Eternals estrenándose lo más pronto posible… Mi corazón

eternals releasing sooner,,, my heart pic.twitter.com/1KERhRee9W — anna is watching FATWS (@eternaIsx) March 23, 2021

Parte del revuelo que ha generado la película se debe a Chloé Zhao y el tremendo impacto que ha tenido su película Nomadland - 100%. A la cinta le ha ido muy bien con la crítica y lo mismo se puede decir en cuanto a premios se refiere. No olvidemos que en septiembre del año pasado ganó el León de Oro de Venecia y este año ganó el Globo de Oro a Mejor Película en la categoría de drama y le valió a Zhao el premio a mejor directora. El próximo 25 de abril sabremos si ganará alguno de los seis Óscar a los que está nominada, incluyendo la categoría de Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.





Con un pedigrí de tal magnitud, los fans de Marvel esperan que la directora de origen chino entregue una de las mejores películas del MCU, hasta el momento, y una de las mejores en el cine de superhéroes, en general. No sería sorprendente que el resultado sea algo que revoluciones este género de maneras insospechadas. Éste podría ser el caso porque, como pueden recordar, hace un mes el informante y editor de Awards Ace, Erick Weber, tuiteó que una fuente muy cercana al proyecto le dijo que Marvel no daba crédito a la obra maestra que tienen entre manos:

Acabo de recibir un mensaje de una fuente de gran calibre que me dijo que Chloé Zhao ha hecho un trabajo maravilloso con Eternals y Marvel 'no puede creer' lo que tiene entre manos.

Just got a text from a high-level source who tells me Chloé Zhao "crushed" #TheEternals & Marvel is "almost in disbelief" about what they have on their hands pic.twitter.com/I9ZD9grMwX — 𝔼𝕎 AWARDS ACE (@ErickWeber) February 23, 2021

Podría ser un rumor, pero lo que es un hecho es que Zhao tiene el talento para entregarnos una trabajo imperdible de superhéroes y del cine, en general.

No te vayas sin leer: China ordena a los medios minimizar la cobertura de los Óscar por la nominación de Chloé Zhao