Black Widow se retrasa y llegará a cines y Disney Plus de forma simultánea

Decían que Warner Bros. era arriesgado en su estrategia híbrida, pero ahora Disney parece haberse sumado a ese lanzamiento mixto para una de sus películas más esperadas. Se esperaba que Black Widow tuviera un nuevo retraso, debido a la pandemia, y así es: el filme ahora llegará hasta el nueve de julio a salas de cine, pero también a Disney Plus por un costo extra al de la suscripción. Esta medida también recorre el resto del calendario de lanzamientos de la compañía.

Aprovecha y suscríbete aquí a DISNEY PLUS

De acuerdo con información de Variety, Disney ha confirmado que para Black Widow, la anticipada entrega de Marvel con Scarlett Johansson, la nueva fecha de estreno será el 9 de julio, cuando previamente iba a ser en mayo. Tal como sucedió con Raya y El Último Dragón - 97%, el filme estará para esa fecha en salas de cine, pero también en Disney Plus a través de Premier Access. Es decir, por un costo extra sobre el de la suscripción a la plataforma.

Como podría esperarse, este retraso, que todavía es producto de la pandemia y la lenta campaña de vacunación, ha provocado un efecto dominó en por lo menos siete del resto de los títulos pendientes a estrenar desde 2020. El hecho de que el estudio haya cedido, finalmente, a una estrategia híbrida revela que muy probablemente no volvamos a ver un retraso para el filme que comenzará la nueva fase de la mega franquicia.

No dejes de leer: CEO de Disney confirma que Black Widow se estrenará en cines

Las implicaciones de este nuevo retraso son las siguientes: Shang Chi estrenará únicamente en cines el 3 de septiembre, Luca, la nueva película animada de Pixar, llegará el 18 de junio directamente a Disney Plus, sin cargo extra, pero se va a saltar por completo su paso por salas de cine, mientras que Cruella estrenará en Disney Plus y en cines, el 28 de mayo. Más o menos podemos entender de estos cambios que la compañía sigue esperando que para la segunda mitad del año las cosas vuelvan a la normalidad, pero no desea posponer más el avance de la saga de Marvel con sus múltiples series en camino.

Continúa leyendo: Scarlett Johansson asegura que Black Widow es feminista y está a favor del #MeToo

También Free Guy, cinta de acción con Ryan Reynolds, se mueve al 13 de agosto; The King’s Man, la precuela de la esa franquicia del ahora extinto 20th Century Fox, será estrenada el 22 de diciembre mientras que Death on the Nile llegará hasta 2022 el 11 de febrero. Sobre todos estos cambios, Kareem Daniel, ejecutivo de Disney Media, tuvo que decir las siguientes palabras:

Al manejar una estrategia de distribución flexible en un mercado dinámico que comienza a recuperarse de la pandemia, continuaremos usando las mejores opciones para entregar las historias sin iguales de la Walt Disney Company a los fans y familias de todo el mundo.

Así que ahí lo tienen finalmente veremos de nuevo a la agente Romanoff el próximo 9 julio. Será opción de cada uno decidir si lo mejor es acudir a salas de cine o pagar el costo extra para verla en familia desde la seguridad del hogar. Hasta ahora, no se tiene palabras sobre cambios para el lanzamiento de Eternals en noviembre o de Spider-Man: No Way Home para mediados de diciembre. Lo interesante ahora será ver si el resto de los grandes estudios le siguen el juego a Disney y Warner o si responden reacomodando estrenos que quizá estén muy cerca de sus esperados blockbusters.

También puede interesarte: CEO de Disney asegura que los estrenos tradicionales en cines no regresarán