El destino del SnyderVerse podría estar en manos de HBO Max, no de Warner Bros.

Los últimos días han estado llenos de encontradas emociones para los fans de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, pues aunque la película tuvo un recibimiento muy bueno por parte de la crítica y los fans, la CEO de Warner Bros., Ann Sarnoff, tuvo una entrevista con Variety donde dio a entender que la película marca el final de Zack Snyder en DC Comics, ya que el estudio continuará con sus planes que no lo contemplaban.

Poco después de que los fans se enteraran de las declaraciones de Sarnoff, el hashtag #RestoreTheSnyderverse se volvió tendencia en Twitter, y los fans tienen planes de continuar haciéndolo tendencia para que se le permita al director continuar con sus planes originales de Liga de la Justicia 2 y Liga de la Justicia 3. No obstante, ¿qué tan probable es que eso suceda?

De acuerdo con la periodista de entretenimiento Grace Randolph, a pesar de lo dicho por Sarnoff, la verdadero decisión final estará en manos de HBO Max. La razón para creer en sus palabras es que Warner Bros. es una compañía filial de WarnerMedia, que tiene como CEO a Jason Kilar, quien desde su nombramiento en abril de 2020 expresó su apoyo al lanzamiento del corte de Snyder con likes en Twitter.

Randolph dijo en un video de su canal de YouTube Beyond The Trailer que si hay futuro para el SnyderVerse es en HBO Max:

As I’ve been telling you, the only path forward for #RestoreTheSnyderVerse is #HBOMax



