La Liga de la Justicia de Zack Snyder fue más reproducida que Falcon y el Soldado del Invierno

Hace varios días todos veíamos venir el enfrentamiento entre La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, película y serie que llegaron a plataformas de streaming con un día de diferencia. Los titanes se batieron en un duelo por la preferencia de los consumidores pero por supuesto que el ganador fue tan sólo uno. A través de redes sociales se informa sobre los números de visualizaciones logrados por ambas producciones, y fue la película de DC la que consiguió la victoria, al menos en sus primero días. El entretenimiento con superhéroes continúa dando muchos temas de conversación.

Falcon y el Soldado del Invierno pasó a ser un producto muy esperado por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, todo gracias al éxito de WandaVision - 95% y a la promesa de mayores aventuras junto a los mejores compañeros y amigos de Steve Rogers. El primer capítulo de la serie se estrenó en Disney Plus y generó excelentes comentarios entre la crítica y los fans, destacando por sus escenas de acción y los conflictos internos de ambos protagonistas: uno porque no se siente digno del legado del Capitán América y otro porque no puede dejar de culparse por los crímenes de su pasado, las consecuencias todavía están ahí.

Por su parte, Liga de la Justicia de Zack Snyder pasó a ser el tema número uno de las conversaciones en redes sociales debido a que gustó bastante en general. El morbo en torno a esta película era demasiado grande y las personas estaban ansiosas por descubrir si Zack había logrado plasmar su visión con calidad: los resultados fueron espectaculares. La más reciente película de Justice League es prueba de que la visión de Snyder es superior a la versión de 2017. El público no puede dejar de emitir excelentes comentarios sobre ella e incluso están poniendo en marcha el movimiento #RestoreTheSnyderVerse.

Ahora veamos esos números. De acuerdo con Rick Porter, periodista de The Hollywood Reporter, La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha superado a Falcon y el Soldado del Inverno en reproducciones, algo que seguramente molestó a Marvel Studios.

Meanwhile, analytics company Samba TV says the Marvel/DC face-off was fairly close by its metrics: 1.7 million U.S. households for "FWS," 1.8 million for "JL" (5-minute viewing threshold).