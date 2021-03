Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray, la versión en blanco y negro del Snyder Cut, ya tiene primer adelanto oficial

Después de más de tres años de espera, los fanáticos finalmente tuvieron la oportunidad de ver la visión de Zack Snyder para la Liga de la Justicia esta semana con el lanzamiento tan esperado del Snyder Cut, pero aún hay más sorpresas ya que esa no es la única versión del equipo de superhéroes de DC que el el cineasta ha preparado, debido a que también se encuentra dando los toques finales a una edición en blanco y negro de la película que ha ha titulado como Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray.

El propio director ha confirmado que está terminando esta "edición gris" de su próximo corte de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, y con este anuncio, todas las últimas promociones y el avance exclusivo en blanco y negro del filme ahora parecen no solo algo lógico sino que también tiene una importancia temática mucho mayor. A principios de este mes, Zack Snyder reveló en su cuenta de Vero que estaba trabajando en una versión que será completamente en blanco y negro; después de eso ha dado varias pistas a sus seguidores sobre cómo se verá esta película (vía Comic Book).

Snyder también ha arrojado algo de luz sobre el significado de esta nueva versión de su corte de Liga de la Justicia - 41%. En una entrevista con The Film Junkee, Snyder declaró que una versión IMAX en blanco y negro de la película es la verdadera y más ideal que atraerá más a los fanáticos. El corte en blanco y negro permitirá que los fans de DC experimenten la Liga de la Justicia de una manera que el legado de la historia se defienda y se mantenga con extrema pureza.

Para demostrar cómo se ve la versión recoloreada, la cuenta oficial de la película en Twitter acaba de lanzar una escena con Ben Affleck y Jeremy Irons. Es un momento de diálogo simple, en el que Alfred cuestiona el plan de acción de Bruce, pero muestra cómo los muchos tonos de negro en el taller de Batman lucen diferentes niveles de gris.

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI