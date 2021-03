CEO de Warner rechaza restaurar el Snyderverse y el corte de David Ayer

¿Qué implicaciones tendrá La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% en la más amplia saga del DCEU? No muchas, al parecer. La presidenta de Warner Media, Ann Sarnoff, revela que no tienen planes dentro del estudio para terminar la trilogía original de Justice League que el director tenía en mente y que ven el esperado filme como la conclusión de la trilogía que comenzó con El Hombre de Acero - 55%.

Renta La Liga de la Justicia de Zack Snyder por $299 aquí

En la primera entrevista que ofreció tras el lanzamiento del Snyder Cut, Ann Sarnoff, presidenta de Warner Media, explica que no tienen planes de poner al director Zack Snyder como el arquitecto de la mega franquicia que comenzó pese a las peticiones de los fans. La ejecutiva dijo a Variety que, aunque están felices de haber lanzado la película que originalmente se planeó, el futuro de los filmes de DC no tienen a Zack Snyder y tampoco el corte de David Ayer de Escuadrón Suicida - 25%.

Aprecio que ellos [los fans] amen el trabajo de Zack y estamos muy agradecidos de sus muchas contribuciones a DC. Estamos simplemente felices de poder traer su corte de Liga de la Justicia - 41% a la vida porque no era parte de los planes hasta hace un año, con ello se completa su trilogía. Estamos muy felices de haberlo hecho, pero estamos muy emocionados de los planes que tenemos para todos los multidimensionales personajes de DC que están siendo desarrollados ahora mismo. No estaremos desarrollando el corte de David Ayer.

Esto fue lo que respondió cuando le preguntaron por la nueva fase del famoso #ReleaseTheSnyderCut, campaña que ahora se ha convertido en #RestoreTheSnyderverse. Con la increíble recepción que consiguió La liga de la justicia de Zack Snyder, muchos tienen la esperanza de que esa clase de respuesta pueda incentivar al estudio a continuar con su visión. Parece que no será el caso, el mismo realizador ha dicho que no tiene planes para hacer otra de estas películas y se ha mostrado escéptico a la posibilidad de que el estudio lo llame para hacerlo.

Será interesante ver el desarrollo del futuro del DCEU. Hasta donde se sabe, el siguiente gran proyecto será la película de Flash que está trabajando Andy Muschietti, pues se ha confirmado que abrirá la saga a la posibilidad de un multiverso en el que varias pasadas películas podrán conectarse entre sí. Lo interesante será ver si ofrece un borrón y cuenta nueva para la saga dado lo turbulento que ha sido su desarrollo luego del fiasco de Liga de la Justicia - 41%.

Te recomendamos: Zack Snyder revela que el hijo de Superman y Lois reemplaza a Batman en su versión del DCEU

Los proyectos para los personajes de DC no son pocos. Se sabe de por lo menos media docena de películas que están siendo preparadas, la mayoría de las cuales pertenecen a la continuidad de lo que ya hemos visto, como Wonder Woman 3, Black Adam o Aquaman 2. En cuanto a propuestas nuevas, se sabe que The Batman , con Robert Pattinson, tendrá su propia trilogía separada del resto, de la misma forma que lo fue Guasón - 91%.

¿Permitirán este desaire los fans de Snyder? Esa será la verdadera pregunta. Dado el interés de una parte del público por la visión de este director y la ya apertura de los ejecutivos a no seguir un sólo universo cinematográfico, sino múltiples, quizá en el futuro podamos esperar una sorpresa. Después de todo, el Snyder Cut era una posibilidad muy pequeña hace tan sólo tres años y miren dónde está ahora.

Continúa leyendo: RESEÑA: Liga de la Justicia de Zack Snyder | Menos no es más en el camino a la redención de Zack Snyder