Zack Snyder revela que el hijo de Superman y Lois reemplaza a Batman en su versión del DCEU

Todo mundo está encantado con la aventura ofrecida por La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. La película llegó hace unos días a la plataforma de HBO Max y rápidamente se convirtió en una de las más vistas; de igual manera ha aparecido en otros servicios de streaming en todo el mundo, convirtiéndose en el eje principal de las tendencias en redes sociales. Pero Zack Snyder todavía tiene algunos secretos para revelar ante su público. Durante una nueva entrevista con Vanity Fair, el cineasta declara que en su versión de Liga de la Justicia, el hijo de Clark Kent y Lois Lane hubiera tomado el lugar de Bruce Wayne como Batman. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder nos sugiere que Lois Lane está esperando un bebé, pues basta recordar la escena en donde la vemos abrir un cajón y en el fondo se observa una prueba de embarazo. Los fans se emocionaron, por supuesto, y ahora Snyder aparece ante la prensa para revelar que el hijo de ambos personajes hubiera tomado la identidad de Batman en el futuro. Se trata de algo sorprendente, pues difiere un poco de la historia que los fans de los cómics conocen, pero no por ello es menor emocionante e intrigante, claro está. Aquí las palabras del director para la popular revista:

Iba a ser el hijo de Lois y Superman, no tiene ningún poder, y luego terminaría siendo el nuevo Batman. Veinte años después, en el aniversario de la muerte de [Batman], llevan al joven Bruce Kent a la Baticueva y ledicen: 'Tu tío Bruce se habría sentido orgulloso si hubieras hecho esto.' Algo así.

Clark Kent y Lois Lane forman una de las parejas más queridos no solo del Universo Extendido de DC y los cómics, también de toda la cultura pop. Zack Snyder tenía planes muy interesantes para su hijo, sin embargo, es probable que su trabajo en Warner Bros. no continúe después de su reciente película ¿o sí? En redes sociales ya podemos notar el impacto del hashtag #RestoreTheSnyderVerse, mismo que intentará hacer entrar en razón al estudio y convencerlo de que vuelva con el cineasta para más aventuras junto a los personajes de Liga de la Justicia. Tras el éxito de la cinta, sería poco sensato que no lo consideren, pero ya veremos lo que nos dice el futuro.

Zack Snyder's Justice League está presente en HBO Max, servicio disponible en Estados Unidos, pero en Latinoamérica podemos encontrarla a través de plataformas como App Apple TV, Tienda Prime Video, Cinépolis Klic, Clarovideo, Google Play, izzi, Megacable, TotalPlay, Axtel y Microsoft Store. Desde el primer día pasó a ser tema de conversación en redes sociales por el increíble trabajo hecho por el director, arreglando todos los fallos y decepciones de la versión observada en 2017. Pasará muchas semanas, quizás meses o años, para que el público deje de hablar sobre esta muy bien lograda película de superhéroes en streaming.

Las siguientes películas del DCEU son Aquaman 2 y The Flash. Con el Snyder Cut rondando por toda la web, los fans esperan que los directores de ambas sean capaces de aprovechar el potencial de los personajes y respetar la visión de Zack. Por otro lado, la siguiente película del director es Army of the Dead, con la que regresa al cine de superhéroes luego de muchos años apartado; se trata de la película realizada por el director tras el luto por la muerte de su hija Autumn Snyder en 2017. Un regreso triunfa luego de una temporada complicada no sólo para él, también para el resto de su familia.

