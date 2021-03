Zack Snyder dice que Army of the Dead fue su película favorita de hacer

Con la lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, el director ha sido entrevistado por varios medios sobre este mítico proyecto que se convirtió en realidad y que los fans ya pueden disfrutar en HBO Max y rentar en varias plataformas. No obstante, la atención exagerada que se ha prestado a la cinta ha dejado de lado el proyecto que sacó a Snyder del retiro, Army of the Dead, largometraje de zombies producido por Netflix que llegará muy pronto a la plataforma de streaming.

También lee: Suscríbete aquí a Disney Plus

Army of the Dead es especial para el cineasta porque lo hizo regresar a sus orígenes, ya que su debut como director fue El Amanecer de los Muertos - 75%, remake del clásico de George A. Romero que es uno de sus trabajos mejor calificados por la crítica. En esta ocasión Snyder trabajó con los actores Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada y Garret Dillahunt , Tig Notaro y Raúl Castillo, entre otros.

Si bien el director ha expresado su amor incondicional por los superhéroes, y lo ha demostrado con sus adaptaciones de DC Comics desde Watchmen, Los Vigilantes - 65%, trabajar con Warner Bros. en Liga de la Justicia no fue la mejor experiencia (por decirlo amablemente), mientras que Netflix es otra historia. En una entrevista reciente con Entertainment Weekly reveló que la producción de Army of the Dead ha sido la mejor en su carrera:

Army [of the Dead] está lista, estoy súper orgulloso y feliz. Creo que salió increíble. No puedo esperar a que los fanáticos tengan la oportunidad de verla. El nuevo tráiler llegará pronto, creo que a mediados de abril. Tuve una gran experiencia con Netflix y el elenco y el equipo. El rodaje de la película fue probablemente mi experiencia cinematográfica más placentera en lo que respecta a la producción.

También lee: RESEÑA: Liga de la Justicia de Zack Snyder | Menos no es más en el camino a la redención de Zack Snyder

Army of the Dead llegará a Netflix el próximo 21 de mayo, y se espera que más proyectos de Snyder sean realizados con la compañía. Aunque todavía no sabemos si el filme resultará un éxito de audiencia, es probable que los fieles fans del director estén ahí para apoyarla desde su lanzamiento.

Snyder es uno de los directores más populares de la actualidad, pero su carrera ha estado rodeada de controversia; 300 - 60%, por ejemplo, fue acusada de glorificar una visión de ultraderecha o fascista, representada por los espartanos de Frank Miller ; después Sucker Punch: Mundo Surreal - 24% fue criticada por su aparente misoginia (a pesar de que, según Snyder, eso es lo que criticaba la película), y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% hasta la fecha es una de las cintas de superhéroes más divisivas.

Esperemos que con su regreso a los zombies el cineasta demuestre su talento dirigiendo escenas de acción y nuevas puertas se le abran en otros estudios, ya que personas importantes de Warner Bros. han expresado que no hay planes para trabajar con él en el universo cinematográfico de DC Comics. Esta es la sinopsis de Army of the Dead:

Un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.

No te vayas sin leer: Zack Snyder dice que Warner no ha mostrado interés en hacer más películas con él