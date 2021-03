HBO Asia presentó fallas durante el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% era una de las películas más esperadas de este año. No hay ninguna duda de eso. En primer lugar, se pudo materializar porque los fans lograron convencer a Warner de que el mercado para esa versión de la Liga de la Justicia - 41% existía. La compañía vio esto como una oportunidad excelente para atraer personas a su servicio de streaming. En un ecosistema donde hay gigantes como Netflix y Amazon, una exclusiva de este tipo es necesaria para poder sobrevivir. Eso no se puede negar de ninguna forma.

Te recomendamos: RESEÑA: Liga de la Justicia de Zack Snyder | Menos no es más en el camino a la redención de Zack Snyder

El problema es que, al parecer, HBO no estaba consciente, en todas sus regiones, del furor que iba generar el corte de Zack Snyder . Esto es lo que pasó en Asia. HBO colapsó porque no tomaron en cuenta que miles de fanáticos iban a querer ver la película al mismo tiempo no bien empezado el día.

En cuanto se reportó el problema, la cuenta oficial de HBO Asia dio un comunicado en Twitter sobre el problema:

Hola todos. ¡Estamos trabajando duro para restaurar el servicio! ¡Les pedimos una disculpa por tenerlos esperando y gracias por su paciencia!

Hi everyone, we are working hard to restore the service! Sorry to keep you waiting but thank you for your patience! — HBO Asia (@HBOAsia) March 18, 2021

También puede ser de tu interés: HBO anuncia 3 nuevas series spin-off de Game of Thrones

Dos horas después, el problema aún no se había resuelto, así que dieron otro comunicado explicando un poco más la situación y nuevamente se disculparon con sus suscriptores:

HBO GO está experimentando una cantidad de tráfico sin precedentes. Estamos trabajando en una solución. A la legión de fanáticos que están intentando ver [la película]. Realmente lamentamos haberlos decepcionado en un momento tan emocionante. Apreciamos su paciencia.

HBO GO is experiencing an unprecedented surge in traffic. We are working on a solution.



To the legion of fans who are trying to watch, we are truly sorry to have let you down at this exciting time. We appreciate your patience. — HBO Asia (@HBOAsia) March 18, 2021

Otras dos horas después, el problema por fin había sido resuelto y así lo comunicaron:

El servicio de HBO GO ha regresado a la normalidad. Les agradecemos mucho por esperar. Continuaremos asegurándonos que todos puedan disfrutar su película.

UPDATE: HBO GO service has resumed. Thank you all so much for waiting! We will continue to ensure that everyone can enjoy the movie. — HBO Asia (@HBOAsia) March 18, 2021

HBO sabía que el Snyder Cut era una buena idea, pero parece ser que no dimensionaron hasta que punto lo era. En nuestra región no ha habido ningún problema de esta magnitud gracias a que fue un lanzamiento premium en Video on Demand en diversas tiendas digitales, como Amazon Prime Video o Google Play. La distribución de esta versión de la Liga de la Justicia en varias plataformas ha jugado a nuestro favor, en ese sentido.

Cabe aclarar que está no es la primera vez que sucede algo así en HBO. Durante la última temporada de Game of Thrones - 96% el servicio tuvo algunos problemas por la gran cantidad de tráfico que generaron los últimos capítulo. Tomando en cuenta el buen recibimiento que tuvo el corte de Snyder no es para nada extraño que sus servidores no hayan podido resistir la cantidad de espectadores que se conectaron al mismo tiempo para ver esta esperada película.

Esta no es la única ocasión en la que los servidores han impedido que los fans puedan ver su ansiada película. En Estados Unidos, Microsoft hizo una premiere virtual del filme el 15 de marzo, pero sus servidores presentaron fallos lo que hizo que la función se tuviera que posponer durante seis largas horas. Debido a esto, Zack Snyder se disculpó en Twitter y Ray Fisher le agradeció a los fans por la paciencia:

No tengo palabras. Sigo esperando por información. Lo siento mucho.

I have no words. Still waiting for info. So sorry. — Zack Snyder (@ZackSnyder) March 16, 2021

Muchas gracias a los que siguen esperando para tener acceso la premiere virtual de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Desearía ser Cyborg ahora para poder arreglar esto.

Thank you to all who are waiting to receive access to the virtual premiere of #ZackSnydersJusticeLeague



Would that I were really Cyborg right now and could fix this. — Ray Fisher (@ray8fisher) March 16, 2021

Gracias a la cuarentena y al crecimiento a pasos agigantados de los servicios de streaming, este tipo de situaciones tienen el potencial de convertirse en un problema muy común. Esperemos que con el tiempo, los servicios puedan estar más preparados para el tráfico masivo que inevitablemente siempre van a generar las películas y series más esperadas.

No te vayas sin leer esto: Zack Snyder dice que Warner no ha mostrado interés en hacer más películas con él