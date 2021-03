El Señor de los Anillos: Lanzamiento de la serie de Amazon podría retrasarse

Este 2021 es el 20 aniversario del estreno de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%, y además de que gracias a Cinépolis tendremos un reestreno de la trilogía cinematográfica, se esperaba que este año viera la luz la serie de Amazon inspirada en El Señor de los Anillos de la que tanto se ha hablado en los últimos años, pero una nueva publicación podría anunciar que no será así.

La serie de El Señor de los Anillos de Amazon, que estará ubicada en la Segundad Edad, un periodo miles de años anterior a los acontecimientos de los libros originales, tan sólo ha revelado una sinopsis oficial muy vaga sin detalles específicos sobre la trama, así que no tenemos idea de qué fue lo que le disgustó a la empresa, pero el actor australiano Tom Budge ha revelado que su personaje en particular no fue del agrado de Amazon.

A través de Instagram el actor expresó su tristeza por haber quedado fuera del proyecto, y si bien esto no indica necesariamente un retraso, es una posibilidad innegable. Incluso el youtuber Kai47, famoso por ser divulgador de la mitología de J.R.R. Tolkien en YouTube y de otras franquicias, considera que cada vez parece más improbable que este 2021 sea lanzada la serie. Aquí la publicación de Budge:

Hola amores, Es con gran tristeza que les escribo para decirles que estoy fuera de la serie de televisión de 'El Señor de los Anillos' de Amazon. Después de ver recientemente los primeros episodios filmados durante el último año, Amazon decidió ir en otra dirección con el personaje que estaba interpretando ... Debo agradecer al equipo creativo por su aliento para probar algo que yo creía que era nuevo, emocionante y hermoso. Y agradezco sinceramente al extraordinario elenco y equipo por su amor, apoyo y amistad por lo que ha sido una experiencia muy difícil e inusual. Por desgracia, algunas cosas simplemente no pueden ser. Destino mi madre, se los agradezco.

Debido a que sabemos prácticamente nada sobre el papel de Tom Budge, es posible que reemplazar a su personaje requiera de una gran esfuerzo, o uno muy pequeño, por lo tanto hay que esperar para descubrir si Amazon da un comunicado oficial donde confirme un retraso y dejemos de esperar ver la serie de El Señor de los Anillos este 2021.

Budge apareció en las series australianas Neighbours (1985-), Round the Twist (1990) y Shock Jock (2001); además de las películas La Propuesta - 86%, Kokoda (2006), Last Train to Freo (2006) y Candy, Bran Nue Dae (2009).

Es interesante que las palabras elegidas por Budge para describir lo hecho con su personaje sean “algo… nuevo, emocionante y hermoso”. Es lógico asumir que se trata de algo “nuevo” para El Señor de los Anillos, pero en la palabra nuevo hay un mundo de posibilidades y las ideas nuevas no siempre son bien recibidas por los fans.

Debido a que no hay demasiada información de la Segunda Edad de la Tierra Media, a diferencia de la Tercera Edad o de la Primera Edad, se cree que los creativos tuvieron la tarea de inventar varios personajes e historias, pero hasta ahora es muy poco lo que se sabe a ciencia cierta. Está claro que veremos a Galadriel, que será interpretada por Morfydd Clark, pero no sabemos quién dará vida a Sauron y a Elrond.

Por ahora podemos seguir esperando que la serie de El Señor de los Anillos sea lanzada este año, pero con la publicación del actor Tom Budge, también debemos estar preparados para un retraso hasta 2022.