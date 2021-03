HBO Max lanzará documental sobre cómo se hizo La Liga de la Justicia de Zack Snyder

El público espera con gran emoción La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 71%, película que llegará este fin de semana a la plataforma de HBO Max y que definitiva sacudirá a las redes sociales. Las primeras críticas ya se encuentran disponibles para todos y nos hablan de un producto realmente sólido que gustará a los fans de los superhéroes y al público general. Pero eso no es todo lo que se estrenará. Nueva información de Discussing Film revela que el servicio de streaming también lanzará un documental sobre la realización de la película, algo que será muy apreciado por quienes han seguido el largo proceso del famoso Snyder Cut.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Tras el estreno de Liga de la Justicia - 41% en 2017, fueron pocos los fans que quedaron satisfechos con esa versión. Joss Whedon había mancillado la visión de Zack Snyder y algunos se reunieron para poco a poco exigir un corte especial completamente realizado por el director original. En mayo del año pasado, Snyder confirmó que el proyecto ya se encontraba en marcha y las redes sociales no lo podían creer; después de tanto tiempo en la incertidumbre por fin se hizo realidad lo que en algún momento se pensó como algo imposible. Ahora los fans están a punto de disfrutar con lo que el cineasta siempre soñó.

De acuerdo con Diego Andaluz de Discussing Film, HBO Max pondrá a disposición del público un documental con todos los detalles sobre la elaboración del Snyder Cut. Aquí la publicación:

Te invitamos a leer: Zack Snyder dice que para Warner Bros. la Liga de la Justicia de Joss Whedon es canon y la suya no

BREAKING: A 30-minute long documentary about the making of #ZackSnydersJusticeLeague will be released alongside the film on HBO MAX on 3/18. The documentary will include “never before seen” BTS footage as well as an exclusive new interview with Zack Snyder himself. Thoughts? pic.twitter.com/PuNpWieA5F