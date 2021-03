House of the Dragon: Precuela de Game of Thrones no tendrá violencia hacia las mujeres, revela Olivia Cooke

Al final del día Game of Thrones fue una serie controversial en muchos aspectos, pero uno de los que más dio de que hablar fue la violencia de género que estuvo presente en sus ocho temporadas y, particularmente, en su desastroso final. Las violaciones, en especial, echaron mucha leña al fuego a lo largo de los años. No olvidemos que Jason Momoa dijo que lo que amaba de la fantasía y la ciencia ficción era que le permitía violar a mujeres hermosas, lo cual es una referencia directa a la infame escena en que su personaje Khal Drogo viola a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Clarke se sintió degradada filmando esa escena, como ella le reveló a Nikolaj Coster-Waldau. Recordemos que esa escena no existe en los libros. En contraste, Iwan Rheon, actor que le dio vida a Ramsay Snow reveló hace un tiempo que cuando su personaje violó a Sansa Stark (Sophie Turner) fue el peor día de su carrera.

Todo esto generó la percepción en la gente de que Game of Thrones era una serie centrada en sexo y dragones. Sexo violento y no consensual, por supuesto. Al grado que la presencia de violaciones es una de las cosas que atemoriza a los fans que creen que la serie de El Señor de los Anillos de Amazon planea seguir el modelo de Game of Thrones. No son creencias infundadas porque eso ha caracterizado a varias imitaciones de la serie emblema de HBO.

Ahora Olivia Cooke aseguró que eso está por cambiar en House of the Dragon. En una entrevista para The Telegraph ella reveló que la precuela “no tendrá el tipo de violencia hacía las mujeres que se ha convertido en la característica más emblemática y controversial de las primeras temporadas de Game of Thrones”.

Aseguró que de seguir presente ella no habría aceptado el papel de Alicent Hightower:

No me sentiría cómoda siendo parte de nada que tenga violencia hacia las mujeres sin ninguna razón, sólo porque quieren que sea llamativo de una manera que pueda atraer espectadores. Tuve la suerte de leer antes el guión [de la precuela] y ha cambiado mucho en comparación con las primeras temporadas de Game of Thrones. Estarían locos si incluyeran más de eso hoy en día.

Hay fans que se han preguntado si se podría haber contado la misma historia sin incluir la violencia de género. La respuesta lógicamente es sí. Algunas de las violaciones no se encuentran en las novelas de George R.R. Martin . De hecho, el escritor odia que Khal Drogo haya violado a Daenerys en el piloto. Para él haber pasado de un momento de seducción que concluye en sexo consensual a lo que vimos en el programa, arruinó la escena, no la compuso. Independientemente de esto, la violencia de género no es un elemento nuclear para que una narración sea más impactante y realista. Creer eso es tener un entendimiento muy pobre y machista de cómo se puede desarrollar a un personaje. Este programa y películas como Kill Bill: La Venganza, Volúmen 1 - 85% han generado la idea en algunas personas que la violación es un elemento necesario en el desarrollo de personajes femeninos interesantes y tridimensionales. Evidentemente no lo es. La gran mayoría de héroes masculinos, tanto en el cine como en la literatura, no han necesitado que los violen para convertirse en personajes bien estructurados y sus historias menos han necesitado de eso para funcionar. Aragorn no es un personaje menos completo por no haber sido violado y Daenerys no es mejor que otros personajes femeninos por sí haberlo sido.

Esperemos que lo que Olivia Cooke comenta sea verdad para que House of the Dragon sea la prueba fehaciente de que Westeros no necesita cosificar y violentar a sus personajes femeninos para funcionar en el nivel argumental y para resonar con los espectadores de todo el mundo. Se especula que a finales del 2021 o en algún momento del 2022 podremos comprobarlo.

