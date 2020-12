House of the Dragon: Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D'Arcy se unen a la precuela sobre la Casa Targaryen

La Casa Targaryen está tomando forma mientras HBO continúa trabajando en lo que será la primera producción derivada del drama Game of Thrones - 59%, que desde su primera temporada se convirtió en uno de los más grandes éxitos del canal de televisión por suscripción estadounidense. Bajo el título de House of the Dragon, esta precuela de la que se ordenó una primera temporada completa nos permitirá conocer más del universo de George R.R. Martin varios cientos de años antes de la historia protagonizada por personajes como Jon Snow y Cersei Lannister. Lo mejor de todo es que la producción continúa avanzando en su proceso mientras se confirman nuevas adiciones al elenco.

Un reciente reporte de Variety confirma que Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D'Arcy se unen a lo nuevo de HBO. Cooke, a quien vimos en Bates Motel y participa en la nueva película Sound of Metal - 100%, tendrá el papel de Alicent Hightower, el cual es descrito como la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, quien fue criada en la Fortaleza Roja y es muy cercana al rey y las personas que forman parte de su círculo. Es además “la mujer más atractiva de los Siete Reinos", y tiene "gracia cortesana y una aguda perspicacia política” de acuerdo con los nuevos detalles.

Matt Smith, siempre recordado por su rol protagónico en Doctor Who y más recientemente en The Crown - 98%, será el príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Es descrito como un guerrero sin igual y un jinete de dragón que posee la verdadera sangre del dragón, pero se dice que “cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire", lo cual ciertamente hace las cosas más interesantes. Por otro lado, tendremos a Emma D’arcy (Truth Seekers - 75%, Wanderlust) en el papel de la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, una jinete de dragón de sangre pura Valyria de la cual algunos dicen que “nació teniéndolo todo… pero no nació hombre”.

De esta forma, D’Arcy, Cooke y Smith se unen a Paddy Considine, actor que en el pasado mes de octubre fue anunciado como el rey Viserys I, quien fue elegido por los señores de Westeros para suceder a Jaehaerys Targaryen en el Gran Consejo de Harrenhal. Según la historia, Viserys es un hombre cálido, amable y decente que solo desea llevar adelante el legado de su abuelo.

Los fans de las historias creadas por George R.R. Martin recordarán que Viserys I gobernó Westeros alrededor de 100 años después de la conquista de Aegon. Sus hijos, Rhaenyra y Aegon II, finalmente pelearían una guerra civil por su trono, lo que después se conoció como la Danza de los Dragones. Se confirmó también que el equipo se ha completado al agregar a los directores Clare Kilner, Geeta V. Patel y Greg Yaitanes.

House of the Dragon tendrá diez episodios en su primera temporada y cuenta con Miguel Sapochnik y Ryan Condal como showrunners; Sapochnik ya tiene experiencia en el tema porque dirigió varios episodios de Game of Thrones, incluyendo “Battle of the Bastards”, episodio por el que ganó un premio Emmy. Seguramente habrá más temporadas si la primera sale bien y HBO consigue los resultados esperados, aunque quién sabe si podría ocurrir como con la serie original, que fue mejorando con el paso de los años sin necesidad de ser el éxito que fue al final de todo desde el primer episodio.

La serie estará ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones y contará la historia de un período turbulento para la Casa Targaryen, uno que enfrentó a hermanos contra hermanos y dragón contra dragón. El punto de la discordia, como no podía ser de otra manera, es sobre quién debería gobernar en el Trono de Hierro. Más de la historia de los Targaryen puede leerse en la novela que publicó Martin en 2018, llamada Fire & Blood, donde se cuentan eventos importantes que van desde la conquista de Aegon I hasta la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

