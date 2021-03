Elizabeth Olsen asegura que Doctor Strange 2 sí va a tratar sobre el multiverso

Este es nuestro primer viernes sin WandaVision - 95% y los fanáticos siguen procesando las decepciones que se llevaron al no ver un avance de lo que será el Multiverso de Marvel, que el estudio viene prometiendo desde Spider-Man: Lejos de Casa - 82%. Ahora los marvelitas comienzan a sentirse impacientes sobre lo que deben esperar para futuras producciones y si en algún momento sí aparecerá una conexión más concisa al multiverso. Y para tranquilidad de estos fans, parece que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness sí se tratará el Multiverso, así lo confirmó la actriz Elizabeth Olsen en una entrevista reciente.

Muchas fueron las decepciones que se llevaron los fanáticos en cuanto al final de la primera serie original de Marvel y Disney Plus. No tuvieron a Mephisto, no hubo un multiverso, no apareció Doctor Strange, y el cameo de Evan Peters terminó como una broma de mal gusto y no una conexión con los X-Men. Si bien Marvel se está tomando su tiempo para desarrollar las historias que tiene en su poder, parece que la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% por fin abrirá el multiverso. Esto lo confirmó en una entrevista la misma Bruja Escarlata, quien es coprotagonista de la cinta, y además aseguró que antes de esta participación no tenía idea de qué significaba el multiverso (vía Variety):

No sabía sobre el multiverso cuando estábamos filmando [WandaVision]. Así que no daba por sentado que eso es lo que estaba sucediendo. Pensé que era solo una forma inteligente de tener un Pietro. No entendía el plan más amplio del multiverso hasta que comencé a trabajar en “Multiverse”, o como se llame nuestra película, la secuela de “Doctor Strange

Esta declaración parece ser la confirmación del multiverso dentro del MCU, no obstante, ni siquiera los actores son una fuente confiable de lo que sucede en las películas o series. Como primer ejemplo, tenemos la penosa declaración por parte de Paul Bettany en la que aseguró que ‘WandaVision le había dado la oportunidad de trabajar con un actor con el que siempre había querido’ y resultó que hablaba de él mismo, tras la aparición de White Vision.

Por otra parte, también debemos recordar que Marvel Studios no confía del todo en sus actores y durante la filmación de Avengers: Infinity War - 79% repartió guiones falsos para que no supieran qué pasaría, además de que en Avengers: Endgame - 95% les mintieron sobre la muerte de Tony Stark. Con lo anterior en mente, resulta plausible que Elizabeth no tuviera idea del multiverso ni de cómo conectaría su serie con la Fase 4 del MCU hasta ahora que se volviera realidad.

Finalmente, aún falta mucho para el estreno de esta secuela en la que el multiverso por fin llegará, con la producción todavía en pañales y con Olsen mudándose a Londres para comenzar a filmar. Y aunque la llegada de esta cinta todavía se ve lejana, los seguidores siguen esperando que otras películas del MCU den más pistas de lo que los creativos están tramando, por ejemplo, con la tercera parte de la aventura en solitario de Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, se sabe que tiene conexiones narrativas con el proyecto dirigido por Sam Raimi.

Antes de que el Hechicero Supremo y La Bruja Escarlata lleguen a la pantalla grande todavía deben estrenarse otras dos series de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier y Loki - %, y en cines aún se espera la llegada de Black Widow, la cual fue retrasada casi un año debido a la pandemia, y Eternals, de la cual se tienen muy pocos detalles a pesar de que su estreno estaba programado para finales del 2020.

