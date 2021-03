WandaVision: Showrunner ni siquiera sabía quién era Mephisto antes de este año

No es la primera ni la última vez en que los fanáticos de los cómics de superhéroes tienen un mayor conocimiento que aquellos encargados de adaptar las historias al cine o la televisión, y eso mismo ocurrió con WandaVision - 95%, la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus que resultó todo un éxito de audiencia, pero también generó muchas teorías y expectativas que finalmente no se cumplieron.

También lee: Suscríbete aquí a Disney Plus

Una de las teorías más populares, reforzada en cada capítulo y avance hasta por el mínimo detalle escondido en una esquina, es que la mente maestra detrás de lo que estaba ocurriendo era Mephisto, el malvado demonio que en el universo de Marvel juega un papel muy importante. Había buenas razones para creer en esta teoría, una de ellas es que en los cómics los gemelos de Wanda (que sí aparecen en WandaVision) son engendrados con el alma de Mephisto, no obstante, al final de la serie todo resultó ser una creación mágica de la protagonista, debido a los poderes inconmensurables de la Bruja Escarlata.

Al respecto, la showrunner Jac Schaeffer fue cuestionada en entrevista con Mashable, y reveló que no tenía idea de quién era Mephisto hasta que comenzó la rueda de prensa este año, por lo que las supuestas pistas que parecían apuntar en la dirección de Mephisto fueron una coincidencia (vía The Direct):

¿Por qué hablamos tanto del diablo? Esa es una verdadera coincidencia. Nunca fue parte de nuestras conversaciones narrativas. Teníamos muy claro que el gran mal es el duelo. Y luego el mal externo es Agatha. Entonces, como espectador y como amante del show y los personajes, no quería nada más que eso.

También lee: Guionista de WandaVision explica por qué el destino de White Vision no fue revelado



Luego Schaeffer aclaró que los objetivos de WandaVision siempre fueron enfocarse en momentos íntimos de la protagonista y no en un gran villano:

Todos nos esforzamos mucho por ponernos en su lugar, lo cual es extraño porque es una superhéroe y parte de estar en su lugar es imaginar cómo sería que la Gema de la Mente viniera por ti. Pero más que nada se trataba de esos momentos íntimos, esos momentos muy personales contigo y las personas que amas.

Sin duda alguna, con todo y las teorías locas incumplidas, WandaVision tuvo un cierre emotivo que sorprendió, no por el enfrentamiento con un jefe final de gran poder, sino por haber logrado transmitir los sentimientos de dolor de Wanda. Por otro lado, vimos su transformación de una Vengadora más a la Bruja Escarlata, un personaje cuyo poder supera al del Hechicero Supremo, según palabras de la villana Agatha Harkness.

Schaeffer también fue productora y guionista de TiMER, y cuenta con créditos en los guiones de Capitana Marvel - 60% y Black Widow. Aunque por el momento no sabemos qué recepción tendrá esta última, podemos admitir sin exagerar que WandaVision fue un logro mucho mayor que la cinta protagonizada por Brie Larson.

Otra de las teorías que fracasó rotundamente fue la del multiverso; al terminar el quinto capítulo llegó Evan Peters interpretando a Pietro Maximoff / Quicksilver, lo cual hizo pensar a muchos que era el crossover con los X-Men de Fox que muchos fans soñaron en el pasado, pero al final sólo se trataba de un gran trolleo, pues era un vecino al que Agatha tenía bajo su control mental.

No te vayas sin leer: WandaVision: fans del MCU inician campaña #SaveQuicksilver para traer de regreso a Evan Peters

Según Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel, la historia de WandaVision continuará en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La tercera entrega de Spider-Man llegará en diciembre, y el próximo año la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%.