WandaVision: fans del MCU inician campaña #SaveQuicksilver para traer de regreso a Evan Peters

El final de temporada de WandaVision - 95% dejó a la opinión dividida, eso es imposible de negar. La serie respondió a las grandes interrogantes que se planearon desde el capítulo uno pero ofreció algunas conclusiones muy poco satisfactorias para el público. Una de ella fue la identidad del falso Pietro Maximoff, interpretado por Evan Peters. El fandom del Universo Cinematográfico de Marvel quedó muy decepcionado con la verdad, es por eso que una parte de ellos se organizó en redes sociales para viralizar el hashtag #SaveQuicksilver, en un intento por rescatar al personaje y exigiendo que sea tratado con respeto por el estudio.

Al final de WandaVision descubrimos que Fietro es en realidad otro residente de Westview, alguien utilizado por Agatha Harkness para jugar con las emociones de Wanda Maximoff. La verdad es revelada gracias a las acciones de Monica Rambeau y nos enteramos de que el personaje en verdad se llama Ralph Bohner y que no se trata del Quicksilver correspondiente al universo X-Men, como muchos pensaron. Durante los últimos días los fans de Peters y el superhéroe se han entregado a la tarea de hacer una campaña por su salvación. Tal vez si reúnen suficientes números Marvel Studios los tomará en cuenta.

Cuando #SaveQuicksilver comience en 30 minutos, únase a nosotros para publicar algunos de nuestros momentos favoritos de Quicksilver y otras cosas interesantes. Comenzaremos con 1) cuando comience la campaña y luego cada 10 minutos, pasaremos a la siguiente pregunta. ¡Comparte para que todos vean esto!

When #SaveQuicksilver starts in 30 minutes, please join us in posting some of our favorite Quicksilver moments and other cool stuff!



We'll start with 1) when the campaign starts and then every 10 minutes, well move on to the next question. Please share so everyone sees this! pic.twitter.com/ITHQE9XDDm — Heelix ⊗ #SaveQuicksilver (@heelixv) March 10, 2021

Tal vez las cosas no han terminado para Evan Peters en el MCU y Marvel Studios tiene planes más profundos para él en el futuro, pero los fans tendrán que esperar un poco más tiempo para descubrirlo. Por su parte, Elizabeth Olsen reveló a Variety que al principio realmente creyó que Evan Peters sería el Quicksilver del MCU, y aunque no resultó así admite que está muy complacida con el trabajo de los guionistas, con todo el juego que desarrollaron en torno al personaje. Aquí sus declaraciones:

Cuando nos enteramos de que Evan iba a hacerlo, me voló la cabeza. Pensé: '¡Esta es la primera vez que nos mezclaremos! ¡Esto es una locura!' Y luego usarlo de una manera tan inteligente como lo hace [la showrunner] Jac [Schaeffer] fue muy satisfactorio. Trabajar con Evan interpretando esta versión de Pietro fue tan divertido y extraño. El trabajo de Jac me encantó. Estoy muy agradecida por eso. No sabía nada del multiverso cuando estábamos filmando esto. Así que no supongo que eso es lo que está pasando ahora. Pensé que era una forma inteligente de tener un Pietro. No entendí el plan más amplio del multiverso hasta que comencé a trabajar en la secuela de Doctor Strange.

A continuación te presentamos una serie de tuits que forman parte de la campaña #SaveQuicksilver.

#SaveQuicksilver Ustedes realmente trajeron a dos grandes actores para interpretar a un personaje que a muchas personas les encanta solo para desperdiciarlos, ¿eh?

#SaveQuicksilver y’all really brought in two great actors to play a character that so many ppl love just to waste them huh🧍 pic.twitter.com/TlSeM7ZTN7 — ًrenn / ًvenus | #SaveQuicksilver (@marmaladeskyss) March 10, 2021

#SaveQuicksilver Si tuviera una moneda de cinco centavos por cada vez que el MCU arruinó a Quicksilver, tendría dos monedas de cinco centavos. No es mucho, pero es extraño que haya pasado dos veces.

#SaveQuicksilver if i had a nickel for every time the mcu ruined quicksilver, i’d have two nickels. which isn’t a lot but it’s weird that it happened twice pic.twitter.com/CmG4RTU4MG — woe ↯ #savequicksilver (@80SMAXlMOFF) March 9, 2021

No deberías haberlo desperdiciado en una broma sobre erecciones, ¡Peters Maximoff se merecía algo mejor que eso! #GuardarQuicksilver

you shouldn’t have wasted him for just a boner joke, peter maximoff deserved better than that! #SaveQuicksilver ‼️ pic.twitter.com/3MrOx1fwU1 — magne (@kitwqlker) March 8, 2021

No olvidemos lo buenos que eran estos dos juntos, se sentían como hermanos. Volvamos a juntarlos #SaveQuicksilver

Let’s not forget about how good these two were together, they felt like brother & sister. Let’s get them back together #SaveQuicksilver pic.twitter.com/WTwO6cukBs — flashy_editss #SaveQuicksilver (@EditssFlashy) March 10, 2021

Imagínese si Quicksilver nunca regresa al MCU y las personas de todo el mundo que aman al personaje lo buscan en la Wiki y ven que su última aparición fue una falsificación como Ralph jodido Bohner. ¿Crees que los personajes de Marvel deberían ser tratados así? #SaveQuicksilver

Imagine if Quicksilver never comes back to the MCU and people around the world who love the character look him up on the Wiki and see that his last appearance ever was a fake out as Ralph fucking Bohner. Do you think Marvel characters should be treated like this? #SaveQuicksilver pic.twitter.com/kvzKH1bu4U — Heelix ⊗ #SaveQuicksilver (@heelixv) March 8, 2021

Imagínese si Pietro / Peter y Tommy se hubieran unido en el final ... el poder que hubieran tenido. Todavía hay esperanza. #SaveQuicksilver

Imagine if Pietro/Peter and Tommy had teamed up in the finale..the power they would've had 🥺 There's still hope.#SaveQuicksilver pic.twitter.com/yJq8H7R0S5 — Heelix ⊗ #SaveQuicksilver (@heelixv) March 10, 2021

Esperando que Doctor Strange in the Multiverse of Madness pueda corregir la identidad real del personaje de Evan Peters en WandaVision.

Hoping Dr.Strange 2 multiverse of madness can correct the real identity of Evan Peters character in WandaVision 😭😭😭 #SaveQuicksilver #petermaximoff #unclepietro pic.twitter.com/780YM1cPu8 — Stacy (@gwenlarusso) March 8, 2021

