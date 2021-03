Star Wars: Benedict Cumberbatch no tiene ningún interés en interpretar a Thrawn

Los fans de Star Wars tienen claro que para las próximas temporadas de The Mandalorian - 91%, o para las futuras series de Star Wars que llegarán a Disney Plus, Benedict Cumberbatch sería un candidato excelente para dar vida al Almirante Thrawn, ese villano de Star Wars Rebels cuyo destino sigue siendo un misterio, junto al del héroe Ezra Bridger. No obstante, parece que al actor británico ese papel no le interesa en lo absoluto.

Cumberbatch actualmente ya forma parte de una enorme franquicia de Disney, el Universo Cinematográfico de Marvel, donde da vida a Doctor Strange, el Hechicero Supremo, pero no tendría nada de raro si luego formara parte de Star Wars, ya que hay antecedentes de esta transición, ahí tenemos a Donald Glover, quien apareció en Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y un año después en Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%; y Rosario Dawson, que apareció en Daredevil - 93% y ahora interpreta a Ahsoka Tano en The Mandalorian - 91% y en el próximo spin-off del personaje.

Pero todo indica que Cumberbatch no seguirá los pasos de Glover o Dawson, ni siquiera porque los fans lo piden como el Almirante Thrawn, pues en una reciente entrevista con Collider fue cuestionado sobre la posibilidad de dar vida al personaje y, luego de que le explicaran quién era, dijo que la respuesta era un rotundo no, por tener que maquillarse de color azul:

Ese es un rotundo no de mi parte, ahora mismo. No hay forma de que quiera volverme azul [...] No, no, en serio, tengo un tiempo precioso con mis hijos y creo que estar sentado en una silla de maquillaje y ser pintado de azul, y la cantidad de tiempo que tomaría hacer eso y luego quitármelo al final del día podría simplemente ... no es el momento adecuado en mi vida para eso.

En el caso de Ahsoka Tano, los creativos sí hicieron caso a los fans que por años habían elegido a Rosario Dawson como la indicada para darle vida, pero con Cumberbatch parece que será más difícil convencerlo. Sin embargo, hay muchos otros actores allá afuera esperando una oportunidad para demostrar sus talentos, así que en Lucasfilm tendrán muchas opciones de dónde elegir.

Thrawn fue interpretado por el actor danés Lars Mikkelsen en Star Wars Rebels, por lo que podrían acudir a él mismo para interpretar en live-action al villano, así como hicieron con Bo-Katan Kryze, quien fue interpretada en las series animadas por Katee Sackhoff y en The Mandalorian fue convocada para participar en la versión live-action de su personaje. En cambio, Ahsoka Tano sí cambió de actriz, ya que la versión animada estaba a cargo de Ashley Eckstein, pero ésta no compartía mucho parecido físico con el personaje, así que la sustituyó Rosario Dawson.

Es muy probable que Thrawn aparezca en el spin-off de Ahsoka Tano, ya que ella misma lo menciona en el capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian donde apareció, pues está en la búsqueda de Ezra Bridger, quien desapareció junto al malvado almirante del Imperio al final de Rebels.

Benedict Cumberbatch, mientras tanto, está ocupado en estos momentos con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, que también contará con Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Otros papeles por los que el británico es famoso son los de Stephen Hawking en la película de la BBC Hawking; el de Sherlock Holmes en la serie Sherlock - 97%, y el del dragón Smaug en El Hobbit: La Desolación de Smaug - 75% y El Hobbit: La Batalla De Los Cinco Ejércitos - 60%.

