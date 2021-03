Henry Cavill estaría exigiendo US$ 10 millones para unirse al MCU

El buen Henry Cavill se mantiene en los corazones de sus fanáticos gracias a sus múltiples apariciones en series y películas de Hollywood. El actor logró una notable presencia mundial gracia a su debut en el Universo Extendido de DC gracias a El Hombre de Acero - 55%, cinta que lo convirtió en el nuevo Superman de Warner Bros. y en una inspiración para millones de personas en el mundo. Pero algunos fans quieren verlo expandir sus horizontes en otra franquicia de superhéroes, y por supuesto que estamos hablando de Marvel Studios. Nueva información señala que Cavill estaría dispuesto a unirse a la saga pero con una importante cifra de dinero de por medio.

Henry se inició de lleno en la industria de los superhéroes con Clark Kent, uno de los personajes más queridos de los cómics, pero eso no quiere decir que su paso por la saga fue completamente satisfactorio. No fueron pocos los tropiezos que cometió Warner Bros. a la hora de desarrollar la historia de los personajes DC en la pantalla grande. Los fans de este universo no quedaron encantados con el resultado y las consecuencias están a la vista: por el momento no se mira a Cavill por ninguna parte y no hay certeza alguna de que el estudio vaya a requerir su presencia como Superman para algún otro proyecto en el futuro.

Pero los seguidores del actor no se rinden y quieren verlo en el Universo Cinematográfico de Marvel, saga en la que tal vez sea tratado con más respeto por los altos ejecutivos. De acuerdo con Daniel Richtman, el popular influencer de Twitter que se entera antes que nadie sobre los movimientos de los grandes estudios de Hollywood y sus actores, Henry Cavill estaría pidiendo US$ 10 millones para unirse al MCU; recordemos que hace unos meses saltaron los rumores de que la empresa quiere al actor como Capitán Britania, un personaje de importancia en la historietas de la editorial. Tal vez algunos creen que pide mucho dinero, pero la verdad es que su reputación como estrella del entretenimiento lo vale a estas alturas.

Por el momento no se han compartido más detalles al respecto pero es imposible negar que sería muy satisfactorio mirar a Cavill en otra espectacular historia de superhéroes. Fuertes rumores apuntan al reboot de Superman con J.J. Abrams y Val-Zod, el kryptoniano de piel oscura que muy pronto podría llegar que dar un giro radical al género y volver locos a los fans, pero tendremos que esperar un poco más por las novedades. Tal vez en el futuro escuchemos más sobre Henry y su presencia en el cine de superhéroes, ya va siendo hora de su regreso (más allá de Liga de la Justicia de Zack Snyder).

Henry Cavill estrenará muy pronto los nuevos capítulos de The Witcher - 67%, aunque todavía no existe una fecha definida. Si bien la primera temporada no fue del agrado de todos (a decir verdad fue mala en muchos aspectos), Netflix todavía tiene la intención de hacer algo grande con Geralt de Rivia y tal parece que nos esperan muchas temporadas en su compañía. La showrunner ya prometió que esta vez no tendremos saltos temporales violentos, pero ojalá también mejoren el diseño de producción y hasta las actuaciones. Los fans de los libros y de los videojuegos creados por CD Projekt RED merecen algo mucho mejor... no basta que Henry cargue a toda la serie en sus hombros.



Por el momento no se vislumbra otra película en el futuro de Henry Cavill más allá del Snyder Cut. La pandemia ha ralentizado un poco la carrera de todo mundo en Hollywood pero probablemente lo veremos en más éxitos de la industria en el tiempo futuro. El corte especial de Liga de la Justicia llegará, después de mucho de tiempo, el 18 de marzo a la plataforma de HBO Max.

