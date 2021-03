South Park se burlará de los antivacunas y covidiotas en nuevo especial de la pandemia

Aunque la pandemia afecto de manera severa a la industria del entretenimiento, Hollywood no se ha contenido al momento de incluirla en algunas series o películas. South Park es uno de esos programas que no lo piensa dos veces a la hora de explotar los temas de actualidad, es por eso que en uno de sus capítulos más recientes decide afrontar la cruda realidad de los últimos meses y acercarse de lleno a la parte más oscura de la crisis sanitaria en Estados Unidos: aquellos que se negaron a creer o seguir indicaciones respecto a la enfermedad y los que se niegan a admitir la vacuna contra el Covid-19 en sus vidas.

Es fácil notar que en los últimos años series como South Park, abundantes de temas que pueden ofender a muchos, ya no son tan bien recibidas por los amantes del orden y la censura. Hace algunos años a nadie le importaba realmente lo que unos dibujos animados pudieran decir sobre alguna dimensión oscura de la realidad, eran risas y ya; sin embargo, los tiempos que corren han sensibilizado a las masas y han acarreado una ola reprobatoria hacia todo tipo de comentarios o discursos que puedan llegar más lejos de lo "permitido". Para uno de sus próximos capítulos abordará algo de lo que todo mundo ha estado hablando, los famosos "covidiotas" y los antivacunas.

No podemos negar que han sido meses complicados para South Park, los realizadores del programa han limitado de manera sorprendente el estreno de episodios, pero este miércoles fuimos testigos del estreno de "Vaccination Special", un capítulo en el que observamos la llegadas de las vacunas contra el Covid-19 al pequeño condado de South Park. Todo mundo quiere el famoso piquete salvador, otros se niegan o prefieren ignorar la enfermedad. Lo cierto es que las vacunas se convierten en una especie de privilegio y no son tan fáciles de conseguir desatando un conflicto entre algunos de los personajes más importantes de la serie.

Lo interesante del capítulo es que intervienen los famosos conspiracionistas Q Anon, lavando el cerebro a muchos residentes de South Park y haciéndoles crees que las vacunas son en realidad veneno de las grandes corporaciones para poder controlarlos. Ojalá esta parte del capítulo fuera simple ficción, pero lo cierto es que en Estados Unidos los antivacunas son una poderosas fuerza que han conquistado parte de la opinión público y han convertido a muchos otros ciudadanos del país. Por supuesto que no están exentos de críticas y el más reciente episodio de South Park no se lo piensa dos veces al momento de burlarse de ellos.

La pandemia continúa azotando en todo el mundo pero ahora se mira un rayo de esperanza en el horizonte gracias a la distribución masiva de vacunas, que ha paso lento pero seguro están logrando llegar a muchos países. Por su parte, la industria del entretenimiento se mantiene con lo mirada hacia adelante, sí, resultó muy afectada por el encierro, pero poco a poco se va levantando y continuando con la producción de series y películas para el futuro. La enfermedad se ha llevado a muchos pero la vida continúa.

¿Qué otras series y películas se dedicarán a hablar en profundidad sobre la pandemia cuando las cosas hayan mejorado hasta puntos definitivos? Por el momento no todos los grandes estudios de Hollywood están muy dispuestos a narrar historias sobre ella debido a que el acontecimiento todavía no termina, tal vez en el futuro.



