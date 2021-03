Rosamund Pike entierra sus premios en el jardín para no exhibirlos en su casa

Muchos actores han reconocido su falta de interés en los premios, sin embargo también se han mostrado emocionados al recibirlos, otros más los agradecen, pero no les prestan demasiada atención y continúan haciendo cine y televisión según sus propias reglas. Sin embargo, como en todas las situaciones, siempre hay alguien que se destaca por tener un comportamiento poco convencional sobre este asunto y como ejemplo está la actriz Rosamund Pike (Radioactive, Beirut - 75%, Hostiles: Violencia Americana - 81%).

La ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz en una película de comedia o musical de este año, recientemente, durante una entrevista con Ellen DeGeneres (vía IndieWire) dio a conocer que entierra sus trofeos de actuación en el jardín, ya que le resulta demasiado incómodo exhibirlos al interior de su casa.

Pike recibió el Globo de Oro por primera vez por su participación en Descuida, yo te cuido - 75%, una comedia negra de Netflix que sigue al personaje de Marla Grayson, quien no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los demás. Después de haberse aprovechado de docenas de jubilados como tutora legal, ella y su compañera Fran (Eiza González) ven a Jennifer Peterson (Dianne Wiest) como su nueva víctima, pero mientras intentan llevar a cabo su plan, descubren que la señora Peterson no es lo que creían y que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal.

Si bien muchos actores han reconocido guardar sus premios en su casa u oficina, la actriz británica de 42 años le confesó a Ellen que entierra sus trofeos de actuación en el jardín y que aunque podría parecer un problema psicológico, es algo que le gusta y le divierte.

Probablemente sea [algo] profundamente psicológico... si tienes algún psiquiatra o terapeuta en tu audiencia, tal vez dirán que probablemente sea un síndrome del impostor profundamente mentiroso. Me resulta incómodo exhibir un premio en casa. ¿Cómo interactúa la gente con ellos cuando vienen? Dicen: ‘¡Oh, vaya, miren, esos son tus premios!’. Creo que es incómodo, así que los entierro en el jardín dejando que se muestre solo un poco para que pueda tener una visión tentadora de una mano o un globo terráqueo.

Dentro de otros premios que ha recibido la actriz destaca un Primetime Emmy por su papel en la comedia de televisión británica State of the Union y un premio British Independent Film como Mejor Actriz de Reparto por The Libertine, de 2004. Pike también reconoció que enterrar sus premios le parece algo divertido y que seguramente en el futuro lo será aún más.

Creo que es divertido, porque en el futuro, cuando yo esté muerta y me haya ido, o cuando alguien más compre la casa, harán jardinería, golpearán metal y pensarán que han encontrado un tesoro enterrado y, de hecho, habrán encontrado una gran cantidad de premios y pensarán: '¿De qué se trata esto?'

La intérprete tiene una nominación al Oscar como Mejor Actriz gracias a su participación en Perdida - 92%. Además, el Globo de Oro que acaba de recibir fue el primero de su carrera, luego de haber sido nominada en dos ocasiones más por la cinta de David Fincher (Mank - 90%, El Club De La Pelea - 80%) y por por interpretar a la corresponsal de guerra Marie Colvin en A Private War, drama de 2018. Actualmente, Pike se prepara para participar en la serie de televisión The Wheel of Time.

