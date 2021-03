Katie Leung, actriz de Harry Potter, confiesa haber sufrido de racismo, pero los publicistas le aconsejaron negarlo

Hoy en día son más los actores y actrices que deciden hablar sobre el racismo y la discriminación que sufren dentro y fuera de los sets. Recientemente, Ray Fisher ha comenzado una batalla en contra de Joss Whedon y Warner debido a los malos tratos que recibió por parte del director cuando tomó el mando de Liga de la Justicia - 41%. Ahora, la actriz Katie Leung, mejor conocida por dar vida a Cho Chang en la saga de Harry Potter ha hablado sobre los comentarios racistas que se hacían en su contra, y como sus publicistas no hicieron nada al respecto.

Suscríbete aquí a DISNEY PLUS

Harry Potter es una de las sagas más populares que existe. A nivel mundial millones de fanáticos reviven la historia del niño que vivió una y otra vez, ya sea viendo las películas o leyendo los libros. Pero a veces, las personas amantes de algo se pueden volver extremistas o tóxicas y su pasión se tranforma en discursos de odio sólo porque algún actor o actriz no les encanta. Los fanáticos de Star Wars son una prueba de lo cruel que pueden ser, al punto de que actrices como Daisy Ridley tengan que cerrar sus redes sociales a causa de ese comportamiento en redes.

Algo similar ocurrió con Katie, a quien vimos por primera vez en Harry Potter y El Cáliz de Fuego - 88%. De acuerdo con una declaración que hizo para el podcast Chinese Chippy Girl, la actriz aseguró que enfrentó ataques racistas una vez que se anunció su papel para esta película; y que, cuando informó a los publicistas, estos minimizaron el problema y le sugirieron que negara lo que estaba ocurriendo:

Estaba, como, buscándome en Google en un momento, y estaba en este sitio web, que estaba dedicado al tipo de fanáticos de Harry Potter. Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y sí, fue mucha mierda racista.

Te recomendamos leer: Warner Bros. anuncia Harry Potter: The Exhibition para Latinoamérica, la experiencia definitiva del Mundo Mágico

En ese entonces, Katie sólo tenía 16 años, y recuerda haber encontrado un sitio web dedicado a ella sólo para insultarla y esparcir discursos de odio, sin embargo, de nuevo los publicistas le sugirieron entrar en negación ya que según ellos no habían visto esas páginas:

Recuerdo que me dijeron: 'Oh, mira, Katie, no hemos visto estos, estos sitios web que la gente está hablando. Y sabes, si te preguntan eso, solo di que no es verdad, di que no está sucediendo ' Y solo asentí con la cabeza. Pensé, 'Está bien, está bien', a pesar de que lo había visto con mis propios ojos.

Leung confiesa que después de eso lo negaba y no dijo nada al respecto, después de todo, estaba feliz de ser parte de la franquicia cinematográfica del momento, y su participación continúo en Harry Potter y La Orden del Fénix - 79% y en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II - 96%, y ahora en retrospectiva siente que debió haber hablado:

Sigo diciendo, como, 'Oh, desearía haber dicho algo. Pero no podía hacerlo.

Por otra parte, aunque en su momento no dijo nada del racismo que estaba viviendo, en 2016 en entrevista con The Herald decidió hablar un poco más del tema, sin embargo, sus declaraciones se enfocaron en la negación a la que se sometió, por lo que no lograba recordar nada de lo que había leído o le habían dicho:

No puedo recordar mucho sobre esa parte porque fue a ese grado la negación de lo que estaba sucediendo. Lo dejé en el fondo de mi mente. No sé si esa es la mejor manera de lidiar con eso, pero eso es, naturalmente, lo que hice para seguir adelante y ser una buena actriz.

No te vayas sin leer: Nuevo videojuego de Harry Potter permitirá crear personajes trans