Deadpool 3: Kevin Feige confirma que la película será clasificación R y parte del MCU

Todo parece indicar que Marvel sí comenzará una nueva era en su historia. La franquicia que se ha mantenido en la cima de la taquilla por más de 10 años y con la aprobación de la crítica continúa su expansión. Incluso bajo el paraguas de Disney, y su compromiso con lo familiar, el productor Kevin Feige ha confirmado que Deadpool 3 formará parte del MCU y que conservará su clasificación R por violencia y lenguaje explícito.

En entrevista con Collider, Kevin Feige, presidente de Marvel, confirmó que está desarrollando Deadpool 3. La historia del mercenario no ha terminado y la nueva entrega apenas ha encargado su libreto, como se había reportado hace unos meses. No obstante, lo que no quedaba claro, era si mantendrá el tono más adulto del personaje, con clasificación R, y si formaría parte de la continuidad de la saga. La respuesta parece ser que sí a ambas preguntas. Esto fue lo que dijo:

Tendrá clasificación R y estamos trabajando ahora mismo en el libreto, Ryan [Reynolds] lo está supervisando. No vamos a filmarla este año. Ryan es un actor muy ocupado y muy exitoso. Tenemos un gran número de proyectos que ya hemos anunciado y que ahora tenemos que hacer, pero es emocionante que ya haya comenzado. De nuevo, es un tipo de personaje muy diferente en el MCU y Ryan es un poder de la naturaleza, lo que hace asombroso que pueda llevar a ese personaje a la vida.

Previamente, se había confirmado que las hermanas Lizzie y Wendy Molyneaux, guionistas de Bob’s Burgers, iban a desarrollar el guion con ayuda de Ryan Reynolds (Escuadrón 6 - 70%, Linterna Verde - 26%, La Propuesta - 86%), protagonista de la saga. Aunque esto también significa que deberemos esperar hasta 2022 para que el rodaje empiece, todo indica que futuras entregas del universo de Marvel permitirán que el ácido humor de este mercenario mutante tenga un lugar en la franquicia.

Deadpool - 84% fue uno de los filmes que más sorprendió en 2016 cuando recordó que no todos las cintas de superhéroes necesitan adherirse al tono familiar que, hasta entonces, había dominado el género. La secuela, Deadpool 2 - 85%, también conquistó la taquilla y consiguió expandir el grupo de personajes que lo acompañan. Con su adquisición por parte de Disney, como propiedad de Fox, la tercera entrega era incierta, ahora sabemos que la compañía no permitirá desperdiciar una franquicia recaudadora.

Lo interesante será ver cómo se arregla el problema de la continuidad. Deadpool formaba parte del universo creado por Bryan Singer con X-Men - 81%. Y en su universo, los mutantes son una realidad mientras que en el MCU no ha habido mención del gen X hasta ahora. Con los personajes ahora bajo el poder de Disney, la reunificación de todos y el reboot de los mutantes es inminente, pero incluso dentro de todos los proyectos que el estudio ha anunciado han estado completamente ausentes.

Se nos ha advertido que el multiverso de Marvel es una realidad y la veremos, en cierta medida, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi. Aunque es muy pronto para saber si aparecerá de la nada en una nueva continuidad, si se mezclarán cánones o si simplemente seguirá en la suya, pero consciente de que hay otra es algo que tendremos que descubrir hasta posiblemente 2023 cuando llegue ya sea a cines o a Disney Plus.

