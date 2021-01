Lucy Lawless (Xena) arremete contra Kevin Sorbo (Hércules) por defender a los seguidores de Trump

Lo acontecido hace unos días en Estados Unidos tras las protestas de los seguidores de Donald Trump sigue siendo noticia, desde lo político, lo social y sobre la irresponsabilidad de un mandatario que tras un discurso generó violencia entre los ciudadanos. Ahora el debate ha llegado incluso a enfrentar a quienes fueran los grandes héroes de la televisión en la década de 1990: Xena (Lucy Lawless) y Hércules (Kevin Sorbo).

Es bien sabido que el interprete del legendario héroe es partidario del presidente estadounidense, y después de la toma del Capitolio no dudó en defender a Trump y a sus seguidores. Según sus palabras en Twitter, la violenta manifestación de la que muchos fueron testigos estuvo a cargo de los “agitadores de la izquierda” y no de los seguidores de su partido, dando a entender que todo se trataba de un plan para hacer quedar mal al presidente y a sus seguidores.

Quien no dudó en responder a tan polémica declaración fue la protagonista de Xena: La Princesa Guerrera, quien aseguró que era cierto que esos no eran patriotas, pero sin duda eran seguidores de Trump, a quienes calificó de “monos voladores” y terroristas locales.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler