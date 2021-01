Tessa Thompson será aislada durante catorce días para poder filmar Thor: Love and Thunder

Sin duda, la presencia del COVID-19 movió todo en el 2020, muchas industrias fueron afectadas y la cinematográfica no fue la excepción. No sólo se retrasaron los estrenos en las salas de exhibición, también varias producciones debieron detenerse por la seguridad de los trabajadores, actores y más. Quizá este año las cosas no vuelvan por completo a la normalidad, sin embargo, las productoras se comenzaron a adaptar para poder seguir trabajando y que el cine siga presente en la vida de las personas.

Uno de los rodajes que tuvo que detenerse fue Thor: Love and Thunder bajo la dirección de Taika Waititi, pero han aprovechado los primeros días de este año nuevo para comenzar a trabajar cuanto antes. De acuerdo a una entrevista en el popular programa Jimmy Kimmel Live, Tessa Thompson le comentó a Jimmy Kimmel que este lunes viajará a Australia para unirse a sus compañeros del elenco que ya se encuentran allá.

Debido a que Australia es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia y hasta ahora parece que todo está bajo control, las autoridades han decidido tener un orden específico para la entrada a su territorio. Según palabras de quien interpreta a Valquiria desde Thor: Ragnarok - 92%, una vez que llegue a Australia será aislada durante catorce días para monitorearla y verificar que no esté contagiada por el virus. Después de las dos semanas de aislamiento podrá salir a la ciudad con tranquilidad y retomar su trabajo.

Esto fue lo que explicó la actriz durante el programa:

Me voy a Australia el lunes, así que es en un par de días. […] La policía te escolta a un centro de cuarentena y te quedas allí durante 14 días mientras te controlan. Y luego, una vez que estás fuera, las cosas vuelven a la normalidad.

Ya que esto, que suena a la trama de alguna película de ciencia ficción, es algo nuevo, Jimmy no dudó en preguntarle a Thompson (Creed: Corazón de Campeón - 94%, Aniquilación - 84%, Sylvie's Love - 95%) qué es lo primero que le gustaría hacer después de esa cuarentena.

Bueno, esto es irregular, pero en Australia tienen estas cosas llamadas jaffles, son como sándwiches sin corteza. Se sienten como un Hot Pocket, como un sándwich. Quiero tener uno de esos, porque recuerdo que están deliciosos.

Hasta ahora se sabe que tanto Chris Hemsworth como Natalie Portman ya están instalados en Australia y ya pasaron por su cuarentena. Mientras el elenco de Guardianes de la Galaxia - 91%, Chris Pratt, Dave Bautista y Karen Gillan fueron vistos ser escoltados al área de aislamiento según lo que se informa en Comic Book. Esto confirmaría su presencia en la cinta. Mientras tanto, la nueva fecha tentativa de estreno de Thor: Love and Thunder es el 6 de mayo de 2022.

