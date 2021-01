Fans crean el hashtag #FireGinaCarano exigiendo el despido de la estrella de The Mandalorian

Gina Carano ha elevado su popularidad debido a su participación en la serie original de Disney Plus, The Mandalorian - 90%. Su papel como Cara Dune la han posicionado como una de las mujeres más aclamadas de este universo por representar a un personaje fuerte e independiente. No obstante, el amor que los fanáticos le tienen a Dune no ha logrado permanecer vigente durante mucho tiempo y a través de redes sociales han creado la campaña #FireGinaCarano después de que la actriz publicara varios tuits en favor de Donald Trump, en contra de los cubrebocas y se burlara de los pronombres trans.

Te podría interesar: The Mandalorian: Por qué Grogu (Baby Yoda) es tan popular y querido según la psicología

Actualmente la situación política en Estados Unidos se asemeja mucho a la de una escena de los Los Juegos del Hambre - 84% sólo que sin Jennifer Lawrence liderando una revolución. Varios partidarios de extrema derecha que alegan no aceptar las votaciones en las que Joe Biden fue elegido como presidente de esta nación provocaron disturbios en el Capitolio en los últimos días. Ante este panorama tan desastroso el actual CEO de The Walt Disney Company envió un comunicado en el que condena los actos de estos derechistas y confía en que la democracia logrará salir adelante.

Aunque su discurso escrito fue conmovedor y con su lectura se puede entender que el objetivo es el de mandar esperanza a los fanáticos y seguidores de la compañía, muchos usuarios han aprovechado para recordarle que la actriz de The Mandalorian forma parte de ese grupo al que está señalando, por lo que han creado el hashtag #FireGinaCarano exigiendo su destitución de Gina con la finalidad de ser coherentes en las posiciones políticas que militan. Algunos tuits dicen:

Tal vez debería despedir a Gina Carano, que apoya a estos terroristas. Estas palabras no significan nada cuando les estás dando una plataforma a estas personas al mismo tiempo. #FireGinaCarano

Maybe you should fire Gina Carano who supports the terrorists then. These words mean nothing when you are giving these people a platform at the same time. #FireGinaCarano https://t.co/myHg3WTeeu — ris✨VOTE IN📌!!! ceo of kanera & calkanan✨ (@targaryenjedii) January 8, 2021

Literalmente tienes una empleada, Gina Carano, apoyando a esos terroristas domésticos. Ella necesita ser despedida

you literally have an employee, gina carano, supporting those domestic terrorists. she needs to be fired. — lia (@lumoshalfblood) January 8, 2021

"Unidos por nuestros valores compartidos, incluida la decencia, la amabilidad y el respeto por los demás", dígale a su empleada gina carano, a quien se ha visto apoyando el "asalto atroz e inexcusable", por ejemplo, un ataque terrorista

“united by our shared values, including decent, kindness and respect for others” tell that to your employee gina carano whose been seen supporting the “egregious and inexcusable assault” eg terrorist attack 👍 https://t.co/x2haAl85kE — luc (@SPIDERDJARIN) January 8, 2021

Te recomendamos leer: The Mandalorian destrona a Game of Thrones y se corona como la serie más pirateada de 2020

DESPIDE A GINA CARANO O TU DECLARACIÓN NO SIGNIFICA NADA.

FIRE GINA CARANO OR YOUR STATEMENT MEANS NOTHING. https://t.co/Ip1azNRVcH — lily (@mandalarians) January 8, 2021

¿Cuándo va a darse cuenta Disney de que lo que dice e indica Gina es hiriente y peligroso? #FireGinaCarano

// gina carano



when is disney going to realize that what gina says and prompts is hurtful and dangerous?? #FireGinaCarano — kay ❄️ alistair lovebot (@wardenahsoka) January 8, 2021

¿Por qué no dicen nada sobre los comentarios y acciones de Gina Carano a través de las redes sociales? ¡Estás diciendo mucho al no decir nada! #FireGinaCarano

Aunque la coprotagonista de Pedro Pascal no ha formado parte de este grupo de ataque, en redes sociales sí se ha posicionado como una de las ciudadanas que no acepta la derrota de Trump y quiere que el conteo de votos se vuelva hacer. Así lo dijo en Twitter cuando se llevaron a cabo las elecciones del país vecino:

Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Implementar leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investiguen todos los estados. Filmen el conteo. Eliminen los votos falsos. Hagan que el fraude electoral termine en 2020. Arreglen el sistema.

We need to clean up the election process so we are not left feeling the way we do today.

Put laws in place that protect us against voter fraud.

Investigate every state.

Film the counting.

Flush out the fake votes.

Require ID.

Make Voter Fraud end in 2020.

Fix the system. 🇺🇸 — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) November 5, 2020

Como si esto no fuera suficiente, hace unos meses hizo comentarios negativos sobre los pronombres trans, para después anunciar que abriría una cuenta en Parler, plataforma particularmente favorecida por los seguidores del todavía presidente. Aunado a eso ha hecho comentarios fomentando los ‘discursos de conspiración’, así como burlas al hecho de usar cubrebocas debido a la pandemia.

Pascal y otros actores de la aclamada serie de Disney Plus, incluidos Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze) y Ming-Na Wen (Fennec Shand), han apoyado a Carano en las redes sociales. En varios momentos de la temporada, los seguidores de la actriz hicieron que #IStandWithGinaCarano y #WeLoveCaraDune fueran tendencia, pero esto no ha sido suficiente para que las redes sociales la acepten.

No te vayas sin leer: Creador de Loki será guionista de la película de Star Wars producida por Kevin Feige